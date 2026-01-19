Толчинский забил «Амуру» и продлил серию с очками до 8 матчей. У форварда «Металлурга» 27 баллов в 41 игре сезона КХЛ
Сергей Толчинский забил в четвертом матче подряд в КХЛ.
Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский забросил шайбу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Амура» (1:0, второй период).
Форвард отличился после кистевого броска на 14-й минуте первого периода, тем самым продлив серию с голами до четырех игр.
Толчинский также продлил серию с набранными очками до восьми матчей. В ходе этой серии он записал на свой счет 13 (6+7) очков.
В общей сложности в этом сезоне в активе нападающего 27 (11+16) баллов в 41 матче. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
