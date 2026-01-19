Быков о Панарине: «Если вернется в КХЛ, наши болельщики будут рады. Но он спокойно может найти клуб в НХЛ, чтобы показывать мастерство среди сильнейших»

Быков о Панарине: если решит вернуться в КХЛ, наши болельщики будут рады.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о дальнейшей карьере Артемия Панарина .

Ранее стало известно , что «Рейнджерс » не продлят контракт с 34-летним форвардом. В этом сезоне на его счету 54 (18+36) очка за 48 матчей в НХЛ при полезности «минус 16».

«Выбор лиги – это только решение Артемия. Но, на мой взгляд, он еще может спокойно найти клуб в НХЛ, чтобы продолжать показывать свое мастерство на высоком уровне среди сильнейших игроков мира.

Если Артемий решит вернуться в КХЛ, то наши болельщики будут только рады. Плюс к этому молодежь сможет воочию наблюдать за его мастерством и брать с него пример», – сказал Быков.

