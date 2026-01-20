НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Колорадо», «Миннесота» забросила 6 шайб «Торонто», «Вегас» уступил «Филадельфии», «Питтсбург» забил 6 голов «Сиэтлу»
В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Каролина» победила «Баффало» (2:1), «Вашингтон» проиграл «Колорадо» (2:5), «Питтсбург» справился с «Сиэтлом» (6:3), «Торонто» проиграл «Миннесоте» (3:6), «Вегас» уступил «Филадельфии» (1:2).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
