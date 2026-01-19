Величкин о Шипачеве и 1000 очков: «Его надо сравнивать с Мозякиным, а не с Овечкиным. Сергей первым в КХЛ получил золотую клюшку и всеобщее признание»

Величкин о Шипачеве: его надо сравнивать с Мозякиным, а не с Овечкиным.

Бывший вице-президент «Металлурга » Геннадий Величкин прокомментировал достижение Вадима Шипачева , набравшего тысячу очков в FONBET чемпионате КХЛ.

«Его надо с Сергеем Мозякиным сравнивать, а не с Овечкиным . Мозякин был первым у нас, кто этого достиг. Он получил золотую клюшку, всеобщее признание – не только наших магнитогорских болельщиков, но и всех российских.

Можно регламентом установить, чтобы все, кто достигает таких высот, получали равномерную долю чествования, чтобы никому не было обидно», – заявил Величкин.

Плющев о церемонии в честь 1000 очков Шипачева: «В Союзном государстве России и Беларуси пустили надпись на английском. От КХЛ были только президент лиги и табличка. Смотрелось нелепо»