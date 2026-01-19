Браташ о 2:5 с «Ак Барсом»: «Опять не получилось. «Адмирал» старался, хотел спасти матч, но результат на табло»

Браташ о 2:5 с «Ак Барсом»: опять не получилось.

Главный тренер «Адмирала » Олег Браташ высказался после поражения от «Ак Барса » (2:5) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

– Что тут можно сказать? Мы старались, как и в прошлой игре. Хотели спасти матч, догнать, сравнять счет. Но опять не получилось.

– Если бы не нелепый автогол Либора Шулака, то «Адмирал» мог бы зацепиться за результат. Согласны?

– К сожалению, сослагательное наклонение здесь не работает. Результат на табло, и говорить теперь можно все, что угодно.

– Кто принимает решение по обмену игроков – спортивный директор или вы?

– Руководство, естественно. Но меня ставят в известность, понятное дело.

– Можно ли предположить ситуацию, что если вам какой‑то игрок дорог, то вы будете его отстаивать?

– Да, но вы же понимаете, что это не только спортивный вопрос, но еще и финансовый. Тут много факторов. Я могу говорить только со спортивной точки зрения, нужен ли мне игрок. А тут же еще вопрос в цене, – сказал Браташ.

Гатиятулин об автоголе Шулака из «Адмирала»: «Любой гол – это действия атакующей команды. «Ак Барс» правильно подкатился, заставил соперника ошибиться»