Браташ о 2:5 с «Ак Барсом»: «Опять не получилось. «Адмирал» старался, хотел спасти матч, но результат на табло»
Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался после поражения от «Ак Барса» (2:5) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
– Что тут можно сказать? Мы старались, как и в прошлой игре. Хотели спасти матч, догнать, сравнять счет. Но опять не получилось.
– Если бы не нелепый автогол Либора Шулака, то «Адмирал» мог бы зацепиться за результат. Согласны?
– К сожалению, сослагательное наклонение здесь не работает. Результат на табло, и говорить теперь можно все, что угодно.
– Кто принимает решение по обмену игроков – спортивный директор или вы?
– Руководство, естественно. Но меня ставят в известность, понятное дело.
– Можно ли предположить ситуацию, что если вам какой‑то игрок дорог, то вы будете его отстаивать?
– Да, но вы же понимаете, что это не только спортивный вопрос, но еще и финансовый. Тут много факторов. Я могу говорить только со спортивной точки зрения, нужен ли мне игрок. А тут же еще вопрос в цене, – сказал Браташ.
