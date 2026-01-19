Озолин, Шарипзянов и Да Коста – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. Пугачев – лучший новичок

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели – ими стали Ярослав Озолин, Дамир Шарипзянов, Стефан Да Коста и Глеб Пугачев.

Лучшим вратарем признан Ярослав Озолин («Нефтехимик), одержавший три победы в трех матчах с коэффициентом надежности 0,33. По воротам Озолина было нанесено 102 броска, из которых он отразил 99,02%. В матчах с «Ак Барсом» (2:0) и «Барысом» (1:0) Озолин сыграл на ноль. Продолжительность сухой серии составила 213:34, что стало рекордом клуба и вторым результатом в сезоне.

Лучшим защитником стал Дамир Шарипзянов («Авангард»), набравший 7 (4+3) очков в трех матчах. В матче с «Трактором» (5:2) Шарипзянов во второй раз стал автором хет-трика. Также на его счету четыре силовых приема, два блокированных броска, один отбор шайбы и два перехвата.

Лучшим нападающим назван Стефан Да Коста («Автомобилист»), набравший 7 (4+3) очков в трех играх с показателем полезности «плюс 8». В матче с «Трактором» (4:1) Да Коста стал автором победной шайбы. Также на его счету три силовых приема, один блокированный бросок, четыре отбора шайбы и два перехвата.

Лучшим новичком признан Глеб Пугачев («Торпедо»), набравший 3 (2+1) очка в трех матчах с показателем полезности «плюс 4». Шайбы в матчах с «Локомотивом» (3:0) и «Спартаком» (1:0) стали победными для его команды. Также на его счету семь силовых приемов, один блокированный бросок, один отбор шайбы и два перехвата.