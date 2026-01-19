Депутат Свищев об отказе Овечкина обмотать клюшку радужной лентой: «Большинство населения в мире, и в России в том числе, выступает за традиционные устои»

Дмитрий Свищев оценил отказ Александра Овечкина обмотать клюшку радужной лентой.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев дал комментарий о том, что капитан «Вашингтон» Александр Овечкин не стал использовать радужную обмотку для клюшки перед матчем НХЛ с «Флоридой» (2:5).

В 2023 году НХЛ отказалась от использования радужных свитеров во время разминки, но обмотка в таких цветах лигой разрешена.

«Это все-таки не общее мнение, а мнение определенной части населения. Я приветствую и поддерживаю такое решение Александра. Он самодостаточный человек, который все в жизни видел и все знает.

Великий спортсмен и гражданин Российской Федерации, прекрасный игрок и капитан «Вашингтона». Поэтому заставить его выполнять чьи-то решения никто не может.

Александр Овечкин в данной ситуации имеет свое четкое мнение, основанное на приверженности традиционным укладам нашей жизни. Он занял принципиальную позицию, и это можно только приветствовать. Я его поддерживаю.

Может быть, кому-то это не нравится, но большинство населения в мире, и в России в том числе, выступает за традиционные устои нашей жизни», – сказал Дмитрий Свищев .

Овечкин не стал обматывать клюшку радужной лентой перед игрой с «Флоридой». Часть игроков «Вашингтона» сделала это