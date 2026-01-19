  • Спортс
  КХЛ. «Динамо» Москва обыграло «Северсталь», «Динамо» Минск победило СКА, «Локомотив» проиграл «Торпедо», «Металлург» одолел «Амур», «Адмирал» уступил «Ак Барсу»
КХЛ. «Динамо» Москва обыграло «Северсталь», «Динамо» Минск победило СКА, «Локомотив» проиграл «Торпедо», «Металлург» одолел «Амур», «Адмирал» уступил «Ак Барсу»

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Металлург» одолел в гостях «Амур» (4:3), «Адмирал» уступил «Ак Барсу» (2:5), «Локомотив» проиграл «Торпедо» (1:3), «Динамо» Минск победило СКА (4:3), «Динамо» Москва обыграло «Северсталь» (5:4 Б).

