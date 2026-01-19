КХЛ. «Динамо» Москва обыграло «Северсталь», «Динамо» Минск победило СКА, «Локомотив» проиграл «Торпедо», «Металлург» одолел «Амур», «Адмирал» уступил «Ак Барсу»
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Металлург» одолел в гостях «Амур» (4:3), «Адмирал» уступил «Ак Барсу» (2:5), «Локомотив» проиграл «Торпедо» (1:3), «Динамо» Минск победило СКА (4:3), «Динамо» Москва обыграло «Северсталь» (5:4 Б).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости