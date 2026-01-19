Хитил раскритиковал тренера сборной Чехии после непопадания на ОИ: «Он сказал абсолютную неправду обо мне. Это сильно задело мою семью, так что я недоволен»

Хитил раскритиковал тренера сборной Чехии после непопадания на ОИ.

Форвард «Ванкувера » Филип Хитил высказался о непопадании в состав сборной Чехии на Олимпиаду-2026. 26-летний хоккеист не играет с 19 октября из-за сотрясения мозга.

«Я хотел поехать на Олимпиаду, и был бы горд представлять свою страну. Но иногда бывает вот так. На пресс-конференции главный тренер сборной Чехии [Радим Рулик] сказал кое-что, что не соответствовало действительности и было немного выдумано.

Он ни разу мне не звонил, и сказал кое-что, что сильно задело меня и мою семью, потому что это абсолютная неправда. Это поставило меня в тяжелое психологическое положение. Так что я недоволен.

Сейчас я сосредоточен на своем восстановлении и на подготовке к игре за «Ванкувер», потому что Олимпиада сейчас невозможна для меня», – сказал Хитил.

Главный тренер сборной Чехии Радим Рулик ранее заявил: «Еще две недели назад предполагалось, что Хитил сыграет за «Ванкувер», но он до сих пор не выходил на лед. Филип – один из вариантов только в том случае, если кто-то вылетит из состава».