Майоров о «Шанхае» в КХЛ: «Он нам не нужен. Клуб существует в силу политических обстоятельств и не ставит спортивных задач»

Майоров о «Шанхае» в КХЛ: он нам не нужен.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о назначении Митча Лава главным тренером «Шанхая».

41-летний канадский специалист был ассистентом Спенсера Карбери в «Вашингтоне». В октябре клуб уволил его после обвинений в домашнем насилии.

– Как вы относитесь к такому назначению?

– Это дело клуба. Значит, клуб посчитал, что такой вариант возможен, что теперь делать. Хотя с моральной точки зрения, думаю, не следовало это делать.

– Почему «Шанхай» снова назначает иностранцев?

– Мне трудно комментировать эти решения. Какие-то подробности надо знать и нюансы. Мы судим только по внешним впечатлениям, что Галлан тот же или Гру делали у нас здесь. И вдруг один сорвался с места, уехал, а второй вроде бы болел недолго и тоже уехал.

Думаю, что касается «Шанхая», то это еще понятно: играют там иностранцы, там полно бывших подмастерий, которые не пробились в НХЛ. Но мне непонятно, почему другие клубы КХЛ опираются на иностранцев. Совершенно непонятно! У нас осталось лишь два канадца с хорошими рекомендациями, здесь придраться сложно. Но я думаю, что наши специалисты не хуже.

Это такая же картина, как в нашем футболе, в некоторых ведущих командах. Подавай нам иностранцев, мол, Европа нам поможет, но не всегда то, что работает в Европе, работает у нас. У нас все-таки специфические условия, говорят, страна, где никогда не заходит солнце, попробуй в этой стране разберись.

– Если у вас ощущение, что Лав тоже недолго здесь проработает?

– Да, да, там постоянства нет никакого, и никаких вообще задач они спортивных, по-моему, не ставят. Никто с них особенно не спрашивает, в силу политических обстоятельств этот клуб существует, а, по большему счету, он нам не нужен, – сказал Майоров.

