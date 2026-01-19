  • Спортс
  • «Жаровский в полном порядке и явно не хуже Маккенны. У нас полно талантов, не меньше, чем в Северной Америке. У нас пиара меньше из-за отсутствия на мировой арене». Пустовой о канадце
«Жаровский в полном порядке и явно не хуже Маккенны. У нас полно талантов, не меньше, чем в Северной Америке. У нас пиара меньше из-за отсутствия на мировой арене». Пустовой о канадце

Андрей Пустовой: Жаровский явно не хуже Маккенны.

17-летний нападающий системе «Локомотива» Андрей Пустовой ответил на вопрос, кто из российских хоккеистов мог бы составить конкуренцию 18-летнему канадцу Гэвину Маккенне.

– Сейчас в контексте МЧМ все говорят о том же Гэвине Маккенне. Кто из России мог бы составить ему конкуренцию и в медиа, и на площадке?

– Из-за отсутствия наших ребят на таких турнирах у нас меньше пиара на мировой арене.

Я помню, когда на МЧМ играли Матвей Мичков и Иван Мирошниченко – о них очень много говорили. Их постоянно противопоставляли топовым молодым игрокам из других стран. Такие турниры все смотрят.

Если говорить о Маккенне, то я видел хайлайты с его участием, но возьмите того же Александра Жаровского – он в полном порядке и явно не хуже Маккенны. Они, кстати, даже по телосложению похожи. Понятно, что мы не можем сравнить напрямую, поскольку они не играли друг против друга.

Я считаю, что у нас полно талантов, не меньше, чем в Северной Америке. Вот взять Егора Сурина – посмотрите, что он делает на льду. И надо отметить, что он вытворяет крутые вещи с мужиками, а не в молодежной лиге.

У Вадима Дудорова очень большой арсенал, что он может использовать его на льду. Этим и отличается топ-игрок, – сказал Андрей Пустовой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
