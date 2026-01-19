  • Спортс
Гатиятулин о Яшкине: «Был разговор – я объяснил, почему он вне заявки. Кто готов в конкретный день, тот и будет играть»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал непопадание Дмитрия Яшкина в заявку на матч FONBET КХЛ с «Адмиралом» (5:2).

Ранее стало известно, что форвард отписался от клуба в одной из соцсетей. В этом сезоне он набрал 25 (15+10) очков за 43 игры при полезности «плюс 11».

– Почему матч пропустил Дмитрий Яшкин?

– Мы понимаем статус Яшкина и почему задаются эти вопросы. Но принципы определения состава я многократно озвучивал. Через день у нас следующий матч. Будем также учитывать этот подход.

– То есть Яшкин готовится к обмену?

– Задача тренера – готовить игрока к матчу, чтобы он в каждой игре раскрывал свой потенциал. А этот вопрос лучше задайте менеджеру. Мы же готовим ребят к каждой конкретной игре.

У нас с Димой был разговор, и я объяснил, почему в этом конкретном матче он вне заявки – и что мы хотим увидеть от него в будущем. Продолжаем готовить ребят и смотреть на их текущее состояние. Кто готов в конкретный день, тот и будет играть, – сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» разочаровался в бывшем капитане. Что не так с Яшкиным?

