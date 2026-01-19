Разин о 4:3 с «Амуром»: «Слов не подберу о 1-м периоде – «Металлург» играл академично, без настроя. Второй провалили, но хорошо, что в 3-м победили»

Разин о 4:3 с «Амуром»: «Металлург» играл академично – хорошо, что победили.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин поделился мнением о победе команды над «Амуром » (4:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Магнитогорцы уступали 2:3 к 55-й минуте, но забросили две шайбы и выиграли в основное время.

«Первый период был таким, что я даже слова не подберу. Играли хорошо, но без нужного настроя. Академично. И ребята подумали, что «Амур» сдастся. На второй период вышли просто неготовыми.

Надо отдать должное «Амуру» – хорошо играли, лезли на ворота. Второй период мы провалили. Но хорошо, что в третьем победили. Молодцы, – сказал Разин.

Толчинский забил «Амуру» и продлил серию с очками до 8 матчей. У форварда «Металлурга» 27 баллов в 41 игре сезона КХЛ