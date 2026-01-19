Дмитрий Губерниев: «Кучеров – наша главная звезда в НХЛ. Он впереди даже Овечкина, если брать показатель полезности для команды, результативность»

Дмитрий Губерниев: Кучеров – главная российская звезда в НХЛ.

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает Никиту Кучерова главной российской звездой в НХЛ .

Нападающий «Тампы» набрал 70 (24+46) очков при полезности «плюс 22» в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

«Кучеров – наша главная звезда в НХЛ. Это совершенно очевидно.

Если брать показатель полезности для команды, результативность, думаю, он идет даже впереди Овечкина. Абсолютный мотор команды, блестящий распасовщик – отдает филигранно, еще и голы забивает.

Просто красавец, суперзвездный хоккеист, как и Александр Овечкин », – сказал Дмитрий Губерниев.