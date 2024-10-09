Олег Браташ: «У Алтыбармакяна перелом ноги. Потребуется две недели, чтобы кость срослась. Состояние у него веселое, как и всегда»
Олег Браташ рассказал о восстановлении форварда «Лады» Андрея Алтыбармакяна.
«У Андрея перелом ноги. Потребуется две недели, как я помню, чтобы кость срослась.
Сейчас ему наложили гипс, а после уже обычная процедура восстановления. Состояние у него веселое, как и всегда», – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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