Олег Браташ: «У Алтыбармакяна перелом ноги. Потребуется две недели, чтобы кость срослась. Состояние у него веселое, как и всегда»

Олег Браташ рассказал о восстановлении форварда «Лады» Андрея Алтыбармакяна.

«У Андрея перелом ноги. Потребуется две недели, как я помню, чтобы кость срослась.

Сейчас ему наложили гипс, а после уже обычная процедура восстановления. Состояние у него веселое, как и всегда», – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ .