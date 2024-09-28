Григоренко о Ротенберге: «Он живет хоккеем и выкладывается на 100%. Очень коммуникабельный, требовательный. Можно еще много про него сказать»

Михаил Григоренко поделился мнением о Романе Ротенберге.

30-летний форвард перешел в СКА в это межсезонье. На его счету 3 (2+1) очка в 9 матчах при среднем игровом времени 13:50.

– Что можете сказать про Романа Ротенберга? Похож ли он на какого-нибудь тренера, с которым вы работали раньше?

– Не хотелось бы с кем-то сравнивать. Видно, что он живет хоккеем. Выкладывается на сто процентов каждый день.

Подкупает его рабочая этика. Всегда старается со всеми разговаривать. Он очень коммуникабельный, требовательный.

Можно еще много про него сказать, – заявил нападающий СКА Михаил Григоренко .

СКА – это наш «Челси»: покупает все, что блестит

Как СКА вписал Деанджело в потолок: капитан снизил зарплату, другой игрок уехал в ВХЛ