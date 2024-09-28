Григоренко о Ротенберге: «Он живет хоккеем и выкладывается на 100%. Очень коммуникабельный, требовательный. Можно еще много про него сказать»
Михаил Григоренко поделился мнением о Романе Ротенберге.
30-летний форвард перешел в СКА в это межсезонье. На его счету 3 (2+1) очка в 9 матчах при среднем игровом времени 13:50.
– Что можете сказать про Романа Ротенберга? Похож ли он на какого-нибудь тренера, с которым вы работали раньше?
– Не хотелось бы с кем-то сравнивать. Видно, что он живет хоккеем. Выкладывается на сто процентов каждый день.
Подкупает его рабочая этика. Всегда старается со всеми разговаривать. Он очень коммуникабельный, требовательный.
Можно еще много про него сказать, – заявил нападающий СКА Михаил Григоренко.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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