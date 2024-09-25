Дементьев о легионерах: «Уровень иностранцев в КХЛ не соответствует лиге. Отнимая места у российских хоккеистов, они блокируют развитие хоккея в стране»

Алексей Дементьев высказался об уровне легионеров в КХЛ.

«Я всегда говорил и говорю о том, что уровень иностранных игроков, которых привозят в КХЛ, не соответствует нашей лиге.

Им предоставляют все шансы, все условия, тратят огромные деньги, уговаривают, чтобы они приехали. А в итоге лишь от некоторых из них мы получаем то, что ожидают клубы и болельщики.

Необходимо давать больше шансов нашим молодым хоккеистам, которые реально являются талантливыми и будут в один прекрасный день играть в НХЛ значимую роль. Но, к сожалению, сейчас эту возможность не предоставляют.

Отнимая места у российских хоккеистов, иностранцы блокируют развитие хоккея в нашей стране. Это мне обиднее всего», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев .