Дементьев назвал самый ожидаемый матч в КХЛ: «ЦСКА – «Ак Барс». Кажется, обе команды будут играть в веселый хоккей – 8:8 и потом овертайм»

Алексей Дементьев считает, что в матчах ЦСКА и «Ак Барса» будет веселый хоккей

«Для меня самый ожидаемый матч в КХЛ – это встреча ЦСКА и «Ак Барса ». У этих команд очень сильно поменялись составы. Мне кажется, обе команды будут играть в веселый хоккей.

Думаю, игры между ними будут заканчиваться со счетом 8:8, и потом команды будут играть овертайм. У них очень веселые составы, в хорошем смысле. Это то, что любят болельщики. Это то, что будет радовать глаз.

Оба клуба будут со взлетами и падениями, но с большими эмоциями. На мой взгляд, нас ждет огненное противостояние», – сказал агент и хоккейный эксперт.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ команды проведут 2 матча – 17 ноября в Казани и 25 ноября в Москве.