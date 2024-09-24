«Виннипег» продлил Перфетти на 2 года с кэпхитом 3,25 млн долларов
«Виннипег» продлил форварда Коула Перфетти на 2 года.
Средняя годовая зарплата (кэпхит) 22-летнего игрока составит 3,25 миллиона долларов.
В прошлом сезоне канадец обновил личные рекорды результативности в НХЛ, набрав 38 (19+19) очков в 71 игре регулярного чемпионата. Также он провел 1 матч в плей-офф.
Всего в лиге у 10-го номера драфта-2020 140 матчей и 75 (29+46) баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Виннипега»
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