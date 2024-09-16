Владимир Плющев считает, что в России нужно менять систему подготовки хоккеистов.

– Как можно было бы решить проблему подготовки защитников и центральных нападающих?

– Надо менять систему подготовки. Что такое система подготовки? Это все, что охватывает сферу от детско-спортивной школы до команды мастеров. Игроки должны быть в первую очередь обучены, а не натасканы.

У нас натаскивают на хоккей, причем практически везде – лишь бы дать результат, лишь бы обыграть своего соседа. А надо учить – как в школе. Что-то в первом классе, что-то – во втором, что-то – в третьем.

А у нас иногда перескакивают. Приходят люди в команду мастеров – они не умеют этого, того. Зато хорошо расписываются в денежных ведомостях.

В конце концов, у нас же есть тренеры, которые определяют, что и как делать. Вот они и определяют. Они же никого не слушают и никого не хотят слушать. Зачем же им навязывать чужое мнение? – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.