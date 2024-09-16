Быков о легионерах: «Поднимают общий уровень КХЛ, дают возможность для роста другим ребятам, увеличивают приток болельщиков»
Вячеслав Быков считает, что легионеры поднимают уровень КХЛ.
– «Салават» вроде как вновь пытается делать ставку на звено легионеров, а также на свою молодежь. Что думаете о такой тактике?
– Хорошие легионеры – это возможность передачи опыта всей команде и в принципе всей структуре. Хорошие, качественные легионеры дают возможность для роста другим ребятам, которые находятся в клубе. Это тоже позитивный момент.
В принципе, конкуренция между легионерами поднимает общий уровень Континентальной хоккейной лиги и увеличивает приток болельщиков.
Я думаю, у «Салавата» хорошая молодежь, их школа работает достаточно продуктивно. Будем надеяться, что и они будут расти и показывать свои амбиции, – сказал бывший главный тренер «Салавата» и сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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