Быков о легионерах: «Поднимают общий уровень КХЛ, дают возможность для роста другим ребятам, увеличивают приток болельщиков»

Вячеслав Быков считает, что легионеры поднимают уровень КХЛ.

– «Салават» вроде как вновь пытается делать ставку на звено легионеров, а также на свою молодежь. Что думаете о такой тактике?

– Хорошие легионеры – это возможность передачи опыта всей команде и в принципе всей структуре. Хорошие, качественные легионеры дают возможность для роста другим ребятам, которые находятся в клубе. Это тоже позитивный момент.

В принципе, конкуренция между легионерами поднимает общий уровень Континентальной хоккейной лиги и увеличивает приток болельщиков.

Я думаю, у «Салавата» хорошая молодежь, их школа работает достаточно продуктивно. Будем надеяться, что и они будут расти и показывать свои амбиции, – сказал бывший главный тренер «Салавата» и сборной России.