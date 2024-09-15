  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ оштрафовала форварда «Динамо» Михеева за толчок на борт защитника «Спартака» Орлова
0

КХЛ оштрафовала форварда «Динамо» Михеева за толчок на борт защитника «Спартака» Орлова

Форвард «Динамо» Артем Михеев оштрафован за толчок на борт Даниила Орлова.

«Спартак» обыграл бело-голубых (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Во втором периоде форвард «Динамо» Артем Михеев толкнул на борт защитника красно-белых Даниила Орлова

Михеев получил дисциплинарный штраф и был удален до конца матча.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Артема Михеева по п.1.13.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в заявлении КХЛ. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoСпартак
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoАртем Михеев
деньги
logoДаниил Орлов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Игроки КХЛ заработают 15,6 млрд рублей в сезоне-2024/25 – на 1,6 млрд больше, чем в прошлом чемпионате («СЭ»)
3213 сентября, 10:27
ЦСКА – лидер КХЛ по размеру платежки с 899 млн рублей, СКА с 898 млн – 2-й, «Локомотив» с 896 млн – 3-й. «Северсталь» и «Сочи» пока ниже пола зарплат («СЭ»)
6913 сентября, 06:35
💰 1,2 млрд рублей – на все клубы КХЛ! Больше всех дали «Магнитке» и «Локо», минимум – у «Куньлуня» и «Витязя»
1412 сентября, 18:35
Михеева удалили до конца матча со «Спартаком» за толчок Орлова на борт. У защитника шла кровь из носа
412 сентября, 18:23Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. СКА в овертайме одолел «Ладу», московское «Динамо» встретится с минским, «Сибирь» победила «Авангард»
2149 минут назадLive
Кузнецов сделал ассист в матче с «Ладой». У форварда СКА 1+1 в 5 матчах
11сегодня, 14:58
18-летний Демидов из СКА забил первый гол в КХЛ – «Ладе»
6сегодня, 14:20Видео
Звягин про 1:4 с «Сибирью»: «Соперник стал играть намного агрессивнее. «Авангард» доминировал во 2-м периоде, мог забить больше одного гола, но не смог»
15сегодня, 13:44
Михаил Григоренко: «Видно, что у Кузнецова мастерство мирового класса. Броски, передачи и катание – все при нем. Он великолепный игрок»
11сегодня, 13:28
⛄️ – у какого клуба КХЛ маскот снеговик?
1сегодня, 13:00Спецпроект
«Авангард» проиграл 2 матча подряд после трех побед
4сегодня, 12:50
Кравец про 3:2 с «Амуром»: «8 часов летели, лежа на матрасах. Прилетели и сразу на игру. Так ребята себя поживее чувствуют»
6сегодня, 11:44
«Филадельфия» о назначении Знарка: «Он стал одним из лучших тренеров Европы после успешной 22-летней карьеры игрока»
9сегодня, 11:14
Не забудьте про замены в фэнтези FONBET Чемпионат КХЛ! Вы – тренер
сегодня, 11:00Фэнтези
Ко всем новостям
Последние новости
Биттен о дебютном голе в КХЛ: «Большая честь – забить команде Ларионова. Приятно, что моей шайбе обрадовалась огромная толпа фанатов «Спартака»
15 минут назад
Григоренко забил первый гол в составе СКА – «Ладе»
32 минуты назадВидео
Второй гол Демидова «Ладе» отменили. Форвард СКА клюшкой ударил по щитку Подъяпольскому перед броском
47 минут назадВидео
Гендиректор «Авангарда»: «Эйфории после трех побед не было, понимаем, еще надо расти. Закончили тяжелые переговоры по перелетам, цены растут, самолетов все меньше, проблема у многих команд»
3сегодня, 15:21
Мартынов про 4:1 с «Авангардом»: «Невозможно доминировать над ними все 60 минут, как бы ни хотелось. Это мастеровитый и крепкий соперник»
сегодня, 14:44
Епанчинцев об игре «Сибири» в большинстве с «Авангардом»: «Боюсь даже сглазить»
4сегодня, 14:14
Владимир Крикунов: «Нефтехимик» не удержится высоко, а «Металлург», видимо, до сих пор празднует чемпионство»
4сегодня, 13:58
«Сибирь» одержала две победы после трех поражений. Сегодня обыграли «Авангард» (4:1)
6сегодня, 13:14
Тимур Билялов: «Мне забивали лакросс. Потом полночи не спишь вообще. Думаешь, что за фигня произошла»
сегодня, 12:58
Уилл Биттен: «Когда получил предложение от «Спартака», подумал: «Вау, это легендарная команда»
сегодня, 12:28