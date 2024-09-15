КХЛ оштрафовала форварда «Динамо» Михеева за толчок на борт защитника «Спартака» Орлова

Форвард «Динамо» Артем Михеев оштрафован за толчок на борт Даниила Орлова.

«Спартак » обыграл бело-голубых (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Во втором периоде форвард «Динамо» Артем Михеев толкнул на борт защитника красно-белых Даниила Орлова .

Михеев получил дисциплинарный штраф и был удален до конца матча .

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо » Артема Михеева по п.1.13.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в заявлении КХЛ.