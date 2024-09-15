КХЛ оштрафовала форварда «Динамо» Михеева за толчок на борт защитника «Спартака» Орлова
Форвард «Динамо» Артем Михеев оштрафован за толчок на борт Даниила Орлова.
«Спартак» обыграл бело-голубых (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Во втором периоде форвард «Динамо» Артем Михеев толкнул на борт защитника красно-белых Даниила Орлова.
Михеев получил дисциплинарный штраф и был удален до конца матча.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Артема Михеева по п.1.13.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в заявлении КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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