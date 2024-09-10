Жамнов о Мальцеве: «Хет-трик есть хет-трик, молодец. Он уже адаптировался. Уверен, что Михаил будет прогрессировать»
Алексей Жамнов высказался об игре форварда «Спартака» Михаила Мальцева
26-летний игрок сделал хет-трик в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (5:2).
«Хет-трик есть хет-трик, молодец. Он уже адаптировался, прошел предсезонку с нами, и ему намного легче, чем Адаму Ружичке.
Он сам говорит, что хоккей тут другой, нежели в Америке. Уверен, что Михаил будет прогрессировать.
Есть моменты, по которым мы с ним разговариваем. Мы общаемся, указываем на нюансы, где можно усилить игру, и он идет на контакт», – сказал главный тренер красно-белых.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости