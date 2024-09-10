Жамнов о Мальцеве: «Хет-трик есть хет-трик, молодец. Он уже адаптировался. Уверен, что Михаил будет прогрессировать»

Алексей Жамнов высказался об игре форварда «Спартака» Михаила Мальцева

26-летний игрок сделал хет-трик в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с минским «Динамо » (5:2).

«Хет-трик есть хет-трик, молодец. Он уже адаптировался, прошел предсезонку с нами, и ему намного легче, чем Адаму Ружичке.

Он сам говорит, что хоккей тут другой, нежели в Америке. Уверен, что Михаил будет прогрессировать.

Есть моменты, по которым мы с ним разговариваем. Мы общаемся, указываем на нюансы, где можно усилить игру, и он идет на контакт», – сказал главный тренер красно-белых.