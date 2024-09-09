Алексей Терещенко: «Надо думать не об Азербайджане в КХЛ, а развивать детский хоккей. Сейчас у нас его просто нет»

Алексей Терещенко прокомментировал идею о приглашении азербайджанского клуба в КХЛ

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев на встрече с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым предложил стране присоединиться к КХЛ .

«Для попадания в КХЛ нужна серьезная инфраструктура, детская академия. Азербайджан – это страна, где развиты другие виды спорта, а не хоккей. Им будет тяжело. Можно все что угодно создать искусственно. Но будет ли реальный интерес и отдача от такого проекта? В России есть немало клубов, которые достойны играть в КХЛ. На них нужно в первую очередь обратить внимание.

Хоккей – это национальный вид спорта в России. Надо думать не об Азербайджане в КХЛ, а развивать детский хоккей. Сейчас у нас просто нет детского хоккея, нет детских тренеров. Мы очень много юных хоккеистов теряем, потому что не занимаемся их развитием. Вот это самое страшное!

Если мы действительно хотим развивать российский хоккей, надо всерьез поднимать детский хоккей. Дети заканчивают спортивную школу в 16-17 лет, после этого они уже никому не нужны. Последние два года перед выпуском, в 15-16 лет они утром учатся в обычной школе, тренируются утром. А потом многие и ЕГЭ сдать не могут, и в профессиональный хоккей не попадают», – сказал трехкратный чемпион мира.