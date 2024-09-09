Александр Овечкин: «На хоккейной площадке всегда есть и радость, и разочарование. Проигрыш особенно обиден, когда это плей-офф или матч за выход в финал»

Александр Овечкин рассказал о волнении перед ответственными играми.

38-летний форвард «Вашингтона » проведет свой 20-й сезон в НХЛ.

«Я волнительный человек перед всякими мероприятиями, но когда приходишь и видишь, что все хорошо – успокаиваешься. То же самое на площадке: ты сначала волнуешься перед ответственной игрой, но когда выходишь на лед, то волнение уходит в сторону и ты играешь спокойно.

На хоккейной площадке всегда есть и радость, и разочарование. Разочарование – это, конечно, проигрыши. Особенно обидно, когда это плей-офф или матчи за выход в полуфинал и финал», – сказал Александр Овечкин .