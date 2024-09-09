Александр Овечкин: «На хоккейной площадке всегда есть и радость, и разочарование. Проигрыш особенно обиден, когда это плей-офф или матч за выход в финал»
Александр Овечкин рассказал о волнении перед ответственными играми.
38-летний форвард «Вашингтона» проведет свой 20-й сезон в НХЛ.
«Я волнительный человек перед всякими мероприятиями, но когда приходишь и видишь, что все хорошо – успокаиваешься. То же самое на площадке: ты сначала волнуешься перед ответственной игрой, но когда выходишь на лед, то волнение уходит в сторону и ты играешь спокойно.
На хоккейной площадке всегда есть и радость, и разочарование. Разочарование – это, конечно, проигрыши. Особенно обидно, когда это плей-офф или матчи за выход в полуфинал и финал», – сказал Александр Овечкин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Пятый канал»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости