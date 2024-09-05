Гатиятулин про 3:5 от «Салавата»: «Понравилась реакция «Ак Барса» на 0:2. Будем объяснять, что надо играть аккуратнее и не давать арбитрам повода удалять»
«Ак Барс» уступил со счетом 3:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Получилась хорошая, интересная игра в хоккейной атмосфере, было много желания и эмоций, получилось настоящее «Зеленое дерби».
Понравилось, как команда отреагировала на 0:2 – скамейка была живая, все друг друга поддерживали.
Мы в принципе и выровняли игру, создали много хороших моментов. К сожалению, маленько не хватило нам завершения атак.
– А в чем была главная проблема «Ак Барса»? В первом периоде ваша команда выглядела сырой.
– Это только первый матч – ажиотаж довольно большой. Мы хорошо двигались и моменты создавали.
Может быть, в первом периоде искали свою игру. Повторюсь: было важно, как ребята отреагируют на 0:2, и они отреагировали хорошо.
– Было много проблем с дисциплиной. Как вы смотрите на это?
– Мы посмотрим эти моменты с командой. Процесс работы над дисциплиной никогда не прекращался, всю предсезонку это обсуждали.
Будем объяснять, доносить, что надо следить за своими действиями, играть аккуратнее и не давать арбитрам повода удалять.
– Вас не удивил такой результативный третий период? Насколько это будет свойственно вашему «Ак Барсу»?
– Большой спорт весь создан для зрителей. Думаю, болельщики довольны таким матчем.
А что касается тактики, то мы хотели и с первого периода играть так же – много создавать, атаковать.
Не все получилось с самого начала, но потом нащупали свою игру и нашли путь к воротам соперника, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
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