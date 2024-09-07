Максим Соркин: «У нас в ЦСКА всегда одна задача. Ее все знают, даже озвучивать не буду»
Максим Соркин рассказал о задаче ЦСКА.
В четверг ЦСКА проиграл на выезде «Спартаку» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:4.
– Команда почти полностью обновилась. Какую задачу вам поставили на этот сезон?
– У нас в ЦСКА всегда одна задача, ее все знают, даже озвучивать не буду. А так, побеждать в каждой игре.
– Многие отмечают твою связку с Прохором Полтаповым. Как вам удалось найти такое взаимопонимание?
– Мы за пределами льда хорошо общаемся. Дай бог, чтобы и дальше получалось.
– Многие критиковали его за игру на Кубке мэра. В матче со «Спартаком» он сам создал гол.
– Хоккей – такой вид спорта, бывает, что игры идут, бывает наоборот. Он старается, а я ему помогаю, – сказал форвард ЦСКА.
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