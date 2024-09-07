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  • Максим Соркин: «У нас в ЦСКА всегда одна задача. Ее все знают, даже озвучивать не буду»
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Максим Соркин: «У нас в ЦСКА всегда одна задача. Ее все знают, даже озвучивать не буду»

Максим Соркин рассказал о задаче ЦСКА.

В четверг ЦСКА проиграл на выезде «Спартаку» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:4.

– Команда почти полностью обновилась. Какую задачу вам поставили на этот сезон?

– У нас в ЦСКА всегда одна задача, ее все знают, даже озвучивать не буду. А так, побеждать в каждой игре.

– Многие отмечают твою связку с Прохором Полтаповым. Как вам удалось найти такое взаимопонимание?

– Мы за пределами льда хорошо общаемся. Дай бог, чтобы и дальше получалось.

– Многие критиковали его за игру на Кубке мэра. В матче со «Спартаком» он сам создал гол.

– Хоккей – такой вид спорта, бывает, что игры идут, бывает наоборот. Он старается, а я ему помогаю, – сказал форвард ЦСКА.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoМаксим Соркин
logoПрохор Полтапов
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