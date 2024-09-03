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  • Свечников об уходе из «Ак Барса»: «Со мной диалог вообще не велся, я все лето готовился. Тренер позвонил за 2 недели до сборов и сказал, что не видит меня в команде»
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Свечников об уходе из «Ак Барса»: «Со мной диалог вообще не велся, я все лето готовился. Тренер позвонил за 2 недели до сборов и сказал, что не видит меня в команде»

Евгений Свечников прокомментировал уход из «Ак Барса».

С 27-летним форвардом расторгли контракт в это межсезонье. Позже Свечников подписал соглашение с «Торпедо».

– Как с вами попрощались в Казани? У вас же был контракт на 2 сезона. Велся ли с вами какой-то диалог?

– Со мной не велся диалог вообще. На тот момент все лето готовился, не знал, что меня не будет в команде. Усердно готовился, хотелось показать хороший сезон, вернуться в команду.

С большим желанием смотрел вперед, собирался начать подготовку предсезонную с ребятами, с новым тренером. Никаких даже подозрений не было. Сейчас уже знаю, что на тот момент и команда, и тренер, и все, кроме меня, знали, что меня в команде не будет.

Главный тренер позвонил недели за две до начала сборов и сказал, что не видит меня в команде. Их тренерское и менеджерское решение в том, что я им не подхожу, не того плана игрок. Вот так и узнал, и иди, ищи команду за две недели.

Не понимаю, почему именно за две недели сказали, за такое время команду найти не так просто. Но что было, то было, – заявил форвард «Торпедо» Евгений Свечников.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoАк Барс
logoТорпедо
logoКХЛ
logoЕвгений Свечников
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