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  • Семья Годро: «Мы потеряли двух мужей, отцов, сыновей, товарищей по команде, двух действительно замечательных людей. Мы получаем ваши сообщения, ценим ваши молитвы»
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Семья Годро: «Мы потеряли двух мужей, отцов, сыновей, товарищей по команде, двух действительно замечательных людей. Мы получаем ваши сообщения, ценим ваши молитвы»

Семья Джонни Годро опубликовала заявление о гибели хоккеиста и его брата.

31-летнего форварда «Коламбуса» и его брата Мэттью сбила машина во время прогулки на велосипедах. Сообщалось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

«Прошлой ночью мы потеряли двух мужей, двух отцов, двух сыновей, двух братьев, двух зятьев, двух племянников, двух двоюродных братьев, двух членов семьи, двух товарищей по команде, двух друзей, двух действительно замечательных людей.

Мы хотим, чтобы все знали, что мы получаем ваши сообщения с выражением любви и поддержки, и мы ценим ваши мысли и молитвы.

Мы просим вас продолжать уважать частную жизнь в этот очень тяжелый период скорби», – говорится в заявлении Джима Годро, дяди Джонни и Мэттью.

Заявление было подписано семьями Годро, Моррис, Корбитц, Венелло и Джойс.

Трагедия в НХЛ: звезда «Коламбуса» и его брат погибли в автокатастрофе

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Columbus Dispatch
болельщики
происшествия
logoКоламбус
logoНХЛ
logoДжонни Годро
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