КХЛ и Т-Банк продлили партнерский контракт до 2030 года: «Основная цель остается неизменной – поддержка и развитие хоккея»

КХЛ и Т-Банк продлили партнерское соглашение до 2030 года.

Банк стал генеральным партнером Фонбет чемпионата КХЛ в августе 2023 года, подписав контракт на два сезона.

Спустя год стороны приняли решение о досрочном продлении соглашения на пять лет. Сообщается, что ключевыми направлениями сотрудничества станут проекты, нацеленные на семейную и молодежную аудиторию.

«Сезон-2023/2024 получился для КХЛ и клубов успешным, мы били рекорды посещаемости, просмотров наших матчей на различных платформах. В этом, без сомнения, заслуга наших партнеров, в частности Т-Банка, который сразу же влился в наш ритм и прошел длинный марафон регулярного чемпионата и плей-офф с множеством акций для болельщиков и более широкой аудитории.

Мы рады такому активному сотрудничеству и результатам в первый же год работы, а продление контракта на длительный срок говорит, что и партнеры рады быть в хоккейной семье.

С Т-Банком у нас общие цели и ценности, уверен, что в ближайшие годы партнерство будет плодотворным, а активности для болельщиков будут только множиться», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

«Досрочное продление контракта открывает новые возможности для реализации стратегических инициатив. Основная цель остается неизменной – поддержка и развитие хоккея, как среди основной аудитории болельщиков, так и среди семейной и детской аудитории.

Среди новых инициатив – запуск «тура по городам». Каждый месяц в разных городах России – Ярославле, Челябинске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске и Омске – будет представлена специальная программа с эксклюзивными предложениями для болельщиков как на аренах, так и за их пределами: кэшбек и спецпредложения в ресторанах, кофейнях и других популярных местах досуга», – сообщается на сайте лиги.