Коньков о Зайцеве в СКА: «Игроки такого уровня в КХЛ – дефицит. Хорошее усиление, Никишин скоро покинет клуб, чтобы попробовать себя в НХЛ»

Теги СКА возможные переходы Чикаго Сергей Коньков НХЛ КХЛ Никита Зайцев Александр Никишин Хоккей

Сергей Коньков оценил вероятный переход Никиты Зайцева в СКА из «Чикаго».

Ранее сообщалось, что 32-летний защитник подпишет соглашение с петербургским клубом на четыре года.

«Опыт НХЛ несомненно идет ему на пользу. Игроки такого уровня в КХЛ – дефицит. Посмотрим, в какой он форме.

Вряд ли у Зайцева там все было гладко, поэтому Никита и приехал в Россию. Он способен принести пользу и учтет те моменты, которые помешали ему в НХЛ.

Хорошее усиление в перспективе, потому что Александр Никишин вскоре покинет команду, ему настало время попробовать себя в НХЛ», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

В минувшем сезоне Зайцев провел за «Чикаго» 38 матчей и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-5». 

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1 комментарий
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А контракт у Зайцева из НХЛ как у Лещенко у Нефтехимика.
СКА заслужил исключение из Лиги очевидно жа махинации и мошенничество с потолком зарплат.
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