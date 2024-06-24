Коньков о Зайцеве в СКА: «Игроки такого уровня в КХЛ – дефицит. Хорошее усиление, Никишин скоро покинет клуб, чтобы попробовать себя в НХЛ»

Сергей Коньков оценил вероятный переход Никиты Зайцева в СКА из «Чикаго».

Ранее сообщалось, что 32-летний защитник подпишет соглашение с петербургским клубом на четыре года.

«Опыт НХЛ несомненно идет ему на пользу. Игроки такого уровня в – дефицит. Посмотрим, в какой он форме.

Вряд ли у там все было гладко, поэтому Никита и приехал в Россию. Он способен принести пользу и учтет те моменты, которые помешали ему в НХЛ.

Хорошее усиление в перспективе, потому что вскоре покинет команду, ему настало время попробовать себя в НХЛ», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

В минувшем сезоне Зайцев провел за « » 38 матчей и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-5».