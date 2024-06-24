Брайан Буше о Бобровском: «Абсолютное величие. Когда Сергей спокоен и методичен, создается ощущение, будто он непобедим»
Брайан Буше высоко оценил игровые навыки и подготовку Сергея Бобровского.
Буше и Бобровский впервые встретились в «Филадельфии» в 2010 году.
«Я был впечатлен с самого начала. Я никогда не видел, чтобы кто-то так двигался – его гибкость, мощь. Он не был самым крупным парнем. И я просто не мог поверить, что такой талантливый игрок был пропущен.
Как его могли не заметить? Как его могли не задрафтовать? Мое первое впечатление о нем: абсолютное величие. Я думаю, что он обрел уверенность в воротах. Иногда его игра была немного беспорядочной.
Но я думаю, что сейчас он дошел до того момента, когда понимает свою игру, и когда он спокоен и методичен, то создается ощущение, будто он непобедим», – сказал бывший вратарь «Филадельфии» Брайан Буше.
Напомним, «Флорида» проведет седьмой матч против «Эдмонтона» (3-3) в финальной серии Кубка Стэнли. Игра состоится 25 июня, начало – в 3:00 по московскому времени.