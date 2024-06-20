«Вегас» не предложит новый контракт Манте. 29-летнего форварда выменяли из «Вашингтона» на дедлайне
«Вегас» не подпишет новый контракт с Энтони Мантой.
29-летний форвард стал игроком «Голден Найтс» в результате обмена из «Вашингтона» на дедлайне минувшего сезона. Срок контракта хоккеиста с клубом истекает 30 июня.
За «Вегас» он набрал 10 (3+7) очков в 18 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф нападающий не отметился результативными действиями в 3 играх.
«Клуб дал понять, что не собирается переподписывать со мной контракт.
Все идет своим чередом. Посмотрим, договорюсь ли я [с новым клубом] 1 июля или чуть позже. Надеюсь, мы получим хорошие новости», – сказал Энтони Манта.
Еще на дедлайне было понятно, что они попадут на сильную команду и очень вероятен вылет в первом раунде, как итог на хорошем драфте пиков практически нет.