«Вегас» не предложит новый контракт Манте. 29-летнего форварда выменяли из «Вашингтона» на дедлайне

Теги возможные переходы Вашингтон НХЛ Вегас Энтони Манта Хоккей

«Вегас» не подпишет новый контракт с Энтони Мантой.

29-летний форвард стал игроком «Голден Найтс» в результате обмена из «Вашингтона» на дедлайне минувшего сезона. Срок контракта хоккеиста с клубом истекает 30 июня.

За «Вегас» он набрал 10 (3+7) очков в 18 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф нападающий не отметился результативными действиями в 3 играх.

«Клуб дал понять, что не собирается переподписывать со мной контракт.

Все идет своим чередом. Посмотрим, договорюсь ли я [с новым клубом] 1 июля или чуть позже. Надеюсь, мы получим хорошие новости», – сказал Энтони Манта.

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10 комментариев
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Ответ antonio1589
Кто подпишет это чудо и главное за сколько?
Ак Барс, Салават, Барыс) тюркоязычные народы традиционно очень любят манты
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Вегас конечно сказочно сработали, отдать 2 и 4 раунд за аренду этого полена на 3 игры плей-офф, как говорится - верной дорогой идете, товарищи!
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Ответ Einfach Safari
Ак Барс, Салават, Барыс) тюркоязычные народы традиционно очень любят манты
Югра) у Хантов и Манси тоже популярны манты))
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На минималку в Вашингтон поедет интересно?)
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За 5.8 нет конечно, а миллиона за полтора вместо Пачиоретти или Обе-Кюбеля, может и норм))
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Ответ gombocrew
Вегас конечно сказочно сработали, отдать 2 и 4 раунд за аренду этого полена на 3 игры плей-офф, как говорится - верной дорогой идете, товарищи!
Это называется выжимают максимум из нынешнего состава, которому осталось ещё несколько сезонов в контендерах.
+2
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Ответ Вадим Сидоров
Это называется выжимают максимум из нынешнего состава, которому осталось ещё несколько сезонов в контендерах.
Где Манта и где выжимать максимум)
Еще на дедлайне было понятно, что они попадут на сильную команду и очень вероятен вылет в первом раунде, как итог на хорошем драфте пиков практически нет.
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Ответ SuperDubina
На минималку в Вашингтон поедет интересно?)
А он им нужен?
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