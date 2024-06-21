Форвард «Колорадо» Кольяно завершил карьеру. Он провел 17 сезонов в НХЛ

Нападающий «Колорадо» Эндрю Кольяно объявил о завершении игровой карьеры.

Он перейдет на работу в «Эвеланш». Кольяно будет заниматься развитием игроков, скаутингом, а также работать с фарм-клубом команды в АХЛ.

Форвард провел 17 сезонов в . Он играл за «Эдмонтон», «Анахайм», «Даллас», «Сан-Хосе» и «Колорадо». Всего на его счету 1294 матча и 464 (190+274) очка в регулярных чемпионатах, а также 131 игра и 40 (13+27) баллов в плей-офф.

37-летний Эндрю Кольяно является обладателем Кубка Стэнли-2022.

В минувшем регулярном чемпионате он провел 75 матчей и набрал 19 (6+13) очков. В 11 играх плей-офф-2024 на его счету 5 передач.