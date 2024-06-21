Форвард «Колорадо» Кольяно завершил карьеру. Он провел 17 сезонов в НХЛ

Теги Колорадо НХЛ Эндрю Кольяно Хоккей

Нападающий «Колорадо» Эндрю Кольяно объявил о завершении игровой карьеры.

Он перейдет на работу в «Эвеланш». Кольяно будет заниматься развитием игроков, скаутингом, а также работать с фарм-клубом команды в АХЛ.

Форвард провел 17 сезонов в НХЛ. Он играл за «Эдмонтон», «Анахайм», «Даллас», «Сан-Хосе» и «Колорадо». Всего на его счету 1294 матча и 464 (190+274) очка в регулярных чемпионатах, а также 131 игра и 40 (13+27) баллов в плей-офф.

37-летний Эндрю Кольяно является обладателем Кубка Стэнли-2022. 

В минувшем регулярном чемпионате он провел 75 матчей и набрал 19 (6+13) очков. В 11 играх плей-офф-2024 на его счету 5 передач.

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7 комментариев
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рановато завершил
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эх, не дождался, пока его не перестанут в трансляциях называть Коглиано
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Железный человек, я ведь я был уверен что он сыграет 1500+ матчей...
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это же ему дали дискву и тем самым он не смог стать самым железным человеком ?( который не пропустил ни одного матча)
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Мог бы ещё сезон попылить
+3
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+2
Ответ Евгений Белоус
это же ему дали дискву и тем самым он не смог стать самым железным человеком ?( который не пропустил ни одного матча)
Причем дисква была высосана из пальца и Кемпе, и Пэрросом
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