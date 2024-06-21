Карандин о Макдэвиде: «Я бы приуменьшил восторги. Макаров был эффектнее Гретцки и Коннора, на его примере мы можем воспитать новое поколение»

Теги Флорида Эдмонтон Владимир Мышкин Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Сергей Макаров сборная СССР Юрий Карандин Юрий Королев Коннор Макдэвид Хоккей

Юрий Карандин призвал уделять больше внимания Сергею Макарову, а не Макдэвиду.

– Следите за финалом НХЛ?

– В общих чертах. В свое время обслуживал и матчи в Северной Америке, в том числе легендарные на уровне сборных СССР и Канады. Прекрасно знаю, что реклама – одна из самых сильных сторон хоккея НХЛ. Даже, наверное, сильнейшая.

Поэтому не удивлен, что в прессе так много восторгов по поводу финала НХЛ. Все наперегонки хвалят Макдэвида, других звезд. Все как обычно.

– Хвалят по делу?

– Точно такая же ситуация была с Уэйном Гретцки в восьмидесятые годы. Из каждого утюга – Гретцки, Гретцки, Гретцки, плюс немного Лемье. А потом наша сборная прилетала за океан и этих звезд, бывало, громила. Вот и вся реклама...

Поэтому на месте нашей прессы я бы приуменьшил восторги по поводу того же Макдэвида. 19 июня был день рождения у Сергея Макарова – легендарного правого крайнего ЦСКА и сборной СССР. Уверяю вас, он был даже более эффектным форвардом, чем Гретцки и Макдэвид, пусть и крайним, а не центральным. 

Считаю, что лучше побольше внимания уделить Макарову и другим мастерам отечественного хоккея. 19 июня был день рождения у другой нашей легенды – вратаря «Динамо» и сборной СССР Владимира Мышкина, плюс 90-летний юбилей отметил Юрий Васильевич Королев, профессор хоккея, заслуженный тренер страны. 

Именно на примере этих великих людей можем воспитать новое поколение. А Макдэвид – это для наших мальчишек не история и корни, а всего лишь картинка, – считает бывший арбитр.

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54 комментария
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К сожалению, многие у нас не понимают разницы между «ценить и уважать своё» и откровенным идиотизмом
+70
-3
+67
Зачем наслаждаться игрой лучшего игрока планеты если можно просто сладостно вспоминать прошлое.
+42
-4
+38
Ответ TalentHead
К сожалению, многие у нас не понимают разницы между «ценить и уважать своё» и откровенным идиотизмом
87 лет человеку, сами понимаете...
+30
-5
+25
Сергей Макаров мой самый любимый советский хоккеист и тот человек, кто за 30, приехав в НХЛ, сразу стал лучшим новичком, после этого лига понизила возраст для такого случая!) Большой мастер, прекрасное катание, голы и передачи, всё у него было, считаю, что в той первой пятерке ЦСКА и сборной СССР при Викторе Тихонове он был лучшим! Но был бы он лучше Гретцки, Лемье или Макдэвида можно рассуждать только косвенно, ведь для этого ему нужно было сыграть всю карьеру в НХЛ и тогда мы бы смогли сделать правильные выводы без догадок и предположений, лишь опираясь на встречи на Кубке Канады 1981 или 87 годов! Здоровья и долгих лет Сергею Макарову!!!👍
+25
-4
+21
Ответ Alex.K71
Сергей Макаров мой самый любимый советский хоккеист и тот человек, кто за 30, приехав в НХЛ, сразу стал лучшим новичком, после этого лига понизила возраст для такого случая!) Большой мастер, прекрасное катание, голы и передачи, всё у него было, считаю, что в той первой пятерке ЦСКА и сборной СССР при Викторе Тихонове он был лучшим! Но был бы он лучше Гретцки, Лемье или Макдэвида можно рассуждать только косвенно, ведь для этого ему нужно было сыграть всю карьеру в НХЛ и тогда мы бы смогли сделать правильные выводы без догадок и предположений, лишь опираясь на встречи на Кубке Канады 1981 или 87 годов! Здоровья и долгих лет Сергею Макарову!!!👍
На мой взгляд, если бы Макаров уехал в 21-23 года, потенциально он мог стать вровень с такими мастерами, как Лефлер/Халл, но до уровня Гретцки ему всё же было далековато.

Чем дольше он (и любой другой) варился в "машинном отделении" Тихонова, тем сложнее ему было бы в НХЛ, в том механизме индивидуальные качества серьёзно нивелировались в пользу системы.
+17
-2
+15
Ответ Silky Mitts
Зачем наслаждаться игрой лучшего игрока планеты если можно просто сладостно вспоминать прошлое.
И говорить что лучший хоккеист в истории ничто против наших
+17
-4
+13
Макдэвид это современный этим самым мальчишкам игрок (как и Кучеров, и Овечкин, которые, между прочим, занимают достойное место в прессе, спорить с этим глупо). Причем игрок высочайшего уровня, как сами хоккеисты высказываются, а мы воочию видим подтверждение уровню его развития в нынешнем финале. При всем уважении к Карандину и Макарову, странно сравнивать то в каком тоне пишет современная пресса о современном хоккеисте, с событиями и героями прошлого. Нет у молодежи эмоциональной привязки к Макарову, и взяться ей не откуда, а к Макдэвиду, конечно, есть, в числе прочего подогреваемая прессой.
+13
-1
+12
Ответ Евгений Иванов
87 лет человеку, сами понимаете...
Не ... всяким спортс ру и прочим спрашивать безумцов или их цитировать. Ветка НХЛ самая слабая на сайте. Новостей нет нормальных вообще.
+13
-3
+10
Таблеточные подъехали
+10
-1
+9
Еще у одного с протухшим мозгом интервью стали брать? Кожевников в затяжной запой ушел что ли?
+16
-8
+8
Нужно было ещё отметить, что МакДи - гей и фашист, а то недостаточно патриотично вышло
+15
-8
+7
Что-то я не помню, когда это Карандин судил за океаном матчи Канада-СССР? Может, товарняк перед КК-84?
Других точно нет.

В клубных сериях он отработал минимум 4 матча (не по всем играм есть данные), штрафа выписал 18 минут своим и 54 минуты чужим.

Причём во всех играх у хозяев штрафных минут было больше, без какой-либо связи с течением матчей.
Например, Баффало разгромил ЦСКА 6-1 при солидном преимуществе по ходу матча, а штрафа Карандин выписал 4 минуты армейцам и 10 минут клинкам.
+8
-1
+7
Макаров действительно уникальный хоккеист, дриблинг, катание, бросок, все на высочайшем уровне. Но это не умаляет заслуг Макдэвида, Гретцки, Лемье. Плюс Макди действующий хоккеист, понятно что о нем больше пишут и говорят. Когда Тампа была на пике, про Кучерова и Василевского тоже много писали. Так что все закономерно.
+8
-2
+6
При всем уважении к Макарову, но морской флот мы будем строить на примере ботика Петра Первого
+7
-2
+5
Восемьдесят процентов ленты в хоккейном разделе состоит из комментариев очень пожилых людей, которые и в молодости-то были не семи пядей во лбу.

То есть лично я не жалуюсь, это прекрасный материал для моей диссертации про деменцию у профессиональных спортсменов.
Но как новостной материал это не выдерживает никакой критики.
+11
-6
+5
поколение воспитывают на примерах действующих игроков, а не тех кто закончил много лет назад
Макаров был очень эффектен и эффективен, да, но почему-то на всех турнирах, где он пересекался с Гретцки (а это три КК-81, 84, 87, и ЧМ-82), именно канадец становился лучшим бомбардиром (по гол+пас)
+5
0
+5
Ответ eraser2
Комментарий скрыт
Не было там никакого бей беги..глупости. Понятно что у Советов превалировало комбинационное, у Канадцев более силовое, более простое. Но заявлять что у них чистое бей-,беги это явно перебор. Игры это отлично показывают
+2
0
+2
Как же корежит дедов от любых признаков продолжения истории. Будь их воля, они бы остановили время и вечно жили бы в своем прошлом, сдувая с него пылинки. Макаров был выдающимся хоккеистом, одним из лучших в истории. Но надо быть совсем отбитым совком, чтобы не видеть, насколько Макдэвид совершенный хоккеист даже по сравнению с легендами прошлого.
+2
0
+2
Макаров-Ларионов-Крутов-Фетисов-Касатонов, идеальная 5ка. Лучшее в нашем хоккее. С ними может потягаться только Михайлов-Петров-Харламов. Помним, уважаем, ценим.... Долгих лет, Вы лучшие
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А ведь не так давно Юрий Карандин пел совсем другие песни:

Благодарен канадцам дважды!
Вот началось моѐ время – 1970-й, 71-й, 72-й, 73-й – все эти годы еду я на Олимпийские игры, на чемпионаты мира, но… «надоел уже, из тайги едет, а москвичи все сидят!».
Через интрижки, через всякую грязь меня пытаются убрать. И в итоге убирают. Но с канадцами уже завязались у меня крепкие отношения. И когда наши руководители направили списки команд в Канаду, на серию с клубами НХЛ, возникает вопрос: кто же судьи? А моей фамилии нет, решили ведь отправить за океан кого-то другого. Но канадцы его вычѐркивают и говорят: «Только Карандин, больше никого!» – «Но Карандин заболел». – «Тогда никто из ваших вообще не поедет». Были вынуждены меня взять. И вот, значит, после двухлетнего перерыва, когда меня никуда не пускали,
благодаря канадцам я вернулся опять на круги своя. И стал судить уже по полной программе.
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Ответ eraser2
Тут много вопросов. Опять же, доминация на фоне кого? Время покажет. НХЛ это идеальный пиар, успешный бизнес. Умеют создавать звезд. Макаров, Ларионов и компания реально были великими и признанными всем миром.
Ну создавать умеют, так и звезда должна соответствовать ✌️🤭😬
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Ответ eraser2
Меня молодежь минусует)). Но это детский сад, обиделись, что я принизил их кумира)). А реально великих единицы. Марадона, Месси, Стрельцов, Пеле. В хоккее Харламов, Макаров, Гретцки. А таких Макдэвидов в любое время может быть несколько в каждом десятилетии.
Про таких как Макди глупость полнейшая
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Ответ eraser2
Ну да, он же первый такой в хоккее)). Это эмоциональная оценка, свойственная молодым. Время покажет. Дорастет он до масштаба Макарова или нет.
при чем тут первый..Макаров что первый был...За последние лет 20 точно первый...
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Ответ eraser2
Комментарий скрыт
Если вы про чемпионат СССР, то он таки оказался невечным.
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Ответ SlavaF.
На мой взгляд, если бы Макаров уехал в 21-23 года, потенциально он мог стать вровень с такими мастерами, как Лефлер/Халл, но до уровня Гретцки ему всё же было далековато. Чем дольше он (и любой другой) варился в "машинном отделении" Тихонова, тем сложнее ему было бы в НХЛ, в том механизме индивидуальные качества серьёзно нивелировались в пользу системы.
Скорее всего, пожалуй соглашусь в сравнении с Гретцки!
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Ответ Evincive
Что спорить. Макаров лучший правый край своего времени, Гретцки - доминирующий центр.
Класс вы сопоставили, один лучший, второй доминирующий🤣🤣🤣99ый лучший центр в истории и с огромным отрывом
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Ответ Evincive
Что спорить. Макаров лучший правый край своего времени, Гретцки - доминирующий центр.
а как же Босси, к примеру или Лефлер?
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В чем он был эффектней? Примеры в студию
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Ответ стоун
на самом деле доминирование было, и ещё какое Макаров за 10 лет, 9 раз становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР, а было бы и все 10, но в сезоне 82-83 пропустил много из-за травмы это и есть доминирование в этом аспекте
Это да, но имелл виду очковое доминирование. К примеру 99ый в отрезке 80/90 привозил, в среднем, 80 очков второму месту каждый сезон
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Ответ стоун
поколение воспитывают на примерах действующих игроков, а не тех кто закончил много лет назад Макаров был очень эффектен и эффективен, да, но почему-то на всех турнирах, где он пересекался с Гретцки (а это три КК-81, 84, 87, и ЧМ-82), именно канадец становился лучшим бомбардиром (по гол+пас)
Ну так берем стату в своих чемитонатах. Явно у Макарова не было такого доминирования как у 99го
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