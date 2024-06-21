Карандин о Макдэвиде: «Я бы приуменьшил восторги. Макаров был эффектнее Гретцки и Коннора, на его примере мы можем воспитать новое поколение»
Юрий Карандин призвал уделять больше внимания Сергею Макарову, а не Макдэвиду.
– Следите за финалом НХЛ?
– В общих чертах. В свое время обслуживал и матчи в Северной Америке, в том числе легендарные на уровне сборных СССР и Канады. Прекрасно знаю, что реклама – одна из самых сильных сторон хоккея НХЛ. Даже, наверное, сильнейшая.
Поэтому не удивлен, что в прессе так много восторгов по поводу финала НХЛ. Все наперегонки хвалят Макдэвида, других звезд. Все как обычно.
– Хвалят по делу?
– Точно такая же ситуация была с Уэйном Гретцки в восьмидесятые годы. Из каждого утюга – Гретцки, Гретцки, Гретцки, плюс немного Лемье. А потом наша сборная прилетала за океан и этих звезд, бывало, громила. Вот и вся реклама...
Поэтому на месте нашей прессы я бы приуменьшил восторги по поводу того же Макдэвида. 19 июня был день рождения у Сергея Макарова – легендарного правого крайнего ЦСКА и сборной СССР. Уверяю вас, он был даже более эффектным форвардом, чем Гретцки и Макдэвид, пусть и крайним, а не центральным.
Считаю, что лучше побольше внимания уделить Макарову и другим мастерам отечественного хоккея. 19 июня был день рождения у другой нашей легенды – вратаря «Динамо» и сборной СССР Владимира Мышкина, плюс 90-летний юбилей отметил Юрий Васильевич Королев, профессор хоккея, заслуженный тренер страны.
Именно на примере этих великих людей можем воспитать новое поколение. А Макдэвид – это для наших мальчишек не история и корни, а всего лишь картинка, – считает бывший арбитр.
Чем дольше он (и любой другой) варился в "машинном отделении" Тихонова, тем сложнее ему было бы в НХЛ, в том механизме индивидуальные качества серьёзно нивелировались в пользу системы.
Других точно нет.
В клубных сериях он отработал минимум 4 матча (не по всем играм есть данные), штрафа выписал 18 минут своим и 54 минуты чужим.
Причём во всех играх у хозяев штрафных минут было больше, без какой-либо связи с течением матчей.
Например, Баффало разгромил ЦСКА 6-1 при солидном преимуществе по ходу матча, а штрафа Карандин выписал 4 минуты армейцам и 10 минут клинкам.
То есть лично я не жалуюсь, это прекрасный материал для моей диссертации про деменцию у профессиональных спортсменов.
Но как новостной материал это не выдерживает никакой критики.
Макаров был очень эффектен и эффективен, да, но почему-то на всех турнирах, где он пересекался с Гретцки (а это три КК-81, 84, 87, и ЧМ-82), именно канадец становился лучшим бомбардиром (по гол+пас)
Благодарен канадцам дважды!
Вот началось моѐ время – 1970-й, 71-й, 72-й, 73-й – все эти годы еду я на Олимпийские игры, на чемпионаты мира, но… «надоел уже, из тайги едет, а москвичи все сидят!».
Через интрижки, через всякую грязь меня пытаются убрать. И в итоге убирают. Но с канадцами уже завязались у меня крепкие отношения. И когда наши руководители направили списки команд в Канаду, на серию с клубами НХЛ, возникает вопрос: кто же судьи? А моей фамилии нет, решили ведь отправить за океан кого-то другого. Но канадцы его вычѐркивают и говорят: «Только Карандин, больше никого!» – «Но Карандин заболел». – «Тогда никто из ваших вообще не поедет». Были вынуждены меня взять. И вот, значит, после двухлетнего перерыва, когда меня никуда не пускали,
благодаря канадцам я вернулся опять на круги своя. И стал судить уже по полной программе.