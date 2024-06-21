Карандин о Макдэвиде: «Я бы приуменьшил восторги. Макаров был эффектнее Гретцки и Коннора, на его примере мы можем воспитать новое поколение»

Юрий Карандин призвал уделять больше внимания Сергею Макарову, а не Макдэвиду.

– Следите за финалом ?

– В общих чертах. В свое время обслуживал и матчи в Северной Америке, в том числе легендарные на уровне сборных СССР и Канады. Прекрасно знаю, что реклама – одна из самых сильных сторон хоккея НХЛ. Даже, наверное, сильнейшая.

Поэтому не удивлен, что в прессе так много восторгов по поводу финала НХЛ. Все наперегонки хвалят Макдэвида, других звезд. Все как обычно.

– Хвалят по делу?

– Точно такая же ситуация была с в восьмидесятые годы. Из каждого утюга – Гретцки, Гретцки, Гретцки, плюс немного . А потом наша сборная прилетала за океан и этих звезд, бывало, громила. Вот и вся реклама...

Поэтому на месте нашей прессы я бы приуменьшил восторги по поводу того же Макдэвида. 19 июня был день рождения у – легендарного правого крайнего ЦСКА и сборной СССР. Уверяю вас, он был даже более эффектным форвардом, чем Гретцки и Макдэвид, пусть и крайним, а не центральным.

Считаю, что лучше побольше внимания уделить Макарову и другим мастерам отечественного хоккея. 19 июня был день рождения у другой нашей легенды – вратаря «Динамо» и сборной СССР Владимира Мышкина, плюс 90-летний юбилей отметил Юрий Васильевич Королев, профессор хоккея, заслуженный тренер страны.

Именно на примере этих великих людей можем воспитать новое поколение. А Макдэвид – это для наших мальчишек не история и корни, а всего лишь картинка, – считает бывший арбитр.