Канцеров о победе в Кубке Гагарина: «Самые лучшие ощущения, которые могут быть. Три дня разгребал поздравления»

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался о победе в Кубке Гагарина.

«Самые лучшие ощущения, которые могут быть. У меня было три таких этапа, когда я что-то выигрывал.

Первый – это матч в начале сезона с Екатеринбургом, мы там проиграли в овертайме. Потом была игра с ЦСКА. Мы тогда выиграли, по-моему, 4:3 или 4:2. Те ощущения были классными, когда вносишь вклад и побеждаешь на высшем уровне. Второй этап – когда прошли «Амур» в первом раунде. Тогда все вскочили, даже у были эмоции бешеные. Ну и победа в Кубке Гагарина – это отдельная история. Каждому спортсмену нужно стремиться испытать такие чувства.

Изменилась ли моя жизнь после победы? Думаю, я вырос в игровом плане. Стал поумнее и помощнее. Мне удалось закрепиться в первой команде. По ходу сезона немного очков набрал, но в плей-офф 13 очков в 23 играх. Но плей-офф, конечно, другая игра совсем.

Я открыл телеграм, а там очень много сообщений. Сколько? Я три дня разгребал. Но так у всех ребят было. Самыми первыми как раз партнеры по команде поздравляли друг друга. Было очень приятно и круто, когда тренеры поздравляли», – сказал .