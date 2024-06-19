«Сент-Луис» продлил Перуновича на год и 1,15 млн долларов. У защитника 0+17 в 54 играх в минувшей регулярке

«Сент-Луис» продлил защитника Скотта Перуновича на год и 1,15 млн долларов.

24-летний игрок мог стать ограниченно свободным агентом в межсезонье. По контракту с истекающим сроком действия его зарплата составляла 775 тысяч долларов.

В минувшем регулярном чемпионате американец провел 54 матча, в которых набрал 17 (0+17) очков при среднем времени на льду 15:16.

В его активе 30 силовых приемов и 53 заблокированных броска (7-е место в команде).