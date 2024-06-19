«Сент-Луис» продлил Перуновича на год и 1,15 млн долларов. У защитника 0+17 в 54 играх в минувшей регулярке

Теги Сент-Луис НХЛ Скотт Перунович Хоккей

«Сент-Луис» продлил защитника Скотта Перуновича на год и 1,15 млн долларов.

24-летний игрок мог стать ограниченно свободным агентом в межсезонье. По контракту с истекающим сроком действия его зарплата составляла 775 тысяч долларов. 

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ американец провел 54 матча, в которых набрал 17 (0+17) очков при среднем времени на льду 15:16. 

В его активе 30 силовых приемов и 53 заблокированных броска (7-е место в команде). 

2 комментария
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Скотти Безголович.
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Ответ Конифеев
Скотти Безголович.
Сезон бы целый отыграл - и то радость
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