Кубок Стэнли. Финал. «Флорида» примет «Эдмонтон» при 3-1 в серии

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«Флорида» принимает «Эдмонтон» в пятом матче финала Кубка Стэнли.

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал

Флорида – Эдмонтон
Дата проведения
19 июня, 03.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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93 комментария
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Пора заканчивать серию!
+47
-6
+41
Вот тут бы пора уже и брать. По прежнему не верю, что Нефть может отыграться с 3-0, но хочется чтобы Боб хорошо отстоял, и не было смазано впечатление от блестящего плова. Эдмонтон однозначно заслужил одну победу в серии, но больше, пожалуй, не нужно)
+31
-5
+26
За Серегу, Владимира и Дмитрия. За Флориду!
+31
-5
+26
Ответ Фанат Ференцвароша
Комментарий скрыт
Выпей смузи и верни Суворова.
+10
-1
+9
Домой привезли серию для порвать ! Тарас хет-трик !
+9
-2
+7
Ответ Фанат Ференцвароша
Комментарий скрыт
пожалуй, заскриню
+6
-2
+4
Сегодня Рыжий уходит на каникулы, но как и вся лига в общем-то. С нетерпением жду следующего сезона.
+7
-3
+4
У Флориды есть супер игрок Сергей Барковский он затащит
+7
-3
+4
Я так хочу чтобы хоккей не кончался
+6
-2
+4
МакДрайзы не пройдут! Удачи пантерам!
+5
-2
+3
Ответ Heavy_Axe
Кстати, когда последний раз давали награду Коня игроку проигравшей команды ?
А сам быстро нашел, это был Жан-Себастьян Жигер, Анахайм, 2003 год проиграли дьяволам
+3
0
+3
Ответ Фанат Ференцвароша
Комментарий скрыт
Макдевид получит 100% если нефть в 7 матч затащит и там уже неважно кто выиграет, Ткачук не активный в этой плове, пока главный претендент Барков и Бобровский !у Флориды вообще все играют ровно , прям яркого лидера нет !
+4
-1
+3
аж Алан вернулся на ветку,значит КоннСмайт Боба неизбежен)
+3
-1
+2
Ответ Фанат Ференцвароша
Комментарий удален модератором
https://www.youtube.com/watch?v=smpGl7NywsI
+2
0
+2
Ответ Невыносимая Легкость-Бытия
Я так хочу чтобы хоккей не кончался
Чтоб он за мною мчался, за мною вслед
Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым
Удивительные звёзды дарили свет))))
+3
-1
+2
Написал прошлый раз о грибах и Эдмонтон выиграл. Из любопытства еще раз на эту тему. Интересно, сработает ли.
"Когда мы едим грибы, еще неизвестно, кто кого ест"
https://dzen.ru/a/YPJ-0Jy68G9oBMvs
+6
-4
+2
Нефтяники вперед к чуду. 4-3 в серии в пользу Эдмонтона
+3
-1
+2
Ответ Latenight Radio
Четыре вратаря и Реджи Лич.
Почти все вратари, неплохо так-то!
+2
0
+2
Удачи Бобровскому!
+2
0
+2
Проиграла "Флорида" в предыдущем матче, ну и что. Есть у них одна закономерность. Во всех трёх финалах КС, "Флорида" пропускает в одно матче серии 8 + шайб.
1996 год, 8 от "Колорадо",
2023 год, 9 от "Вегаса",
2024 год, 8 от "Эдмонтона".
Но впервые к пятому матчу серии(в 1996 году, его вообще не было, пролетели 0 - 4 ), "Флорида" ведёт серию 3 - 1, надо выигрывать.
+4
-2
+2
Ответ Фанат Ференцвароша
Комментарий скрыт
Ткачак - тот кто перевернул историю Флориды, но Конн Смайт получит, если только сегодня забьёт 3-4 шайбы и то неточно. Прошлый плей-офф проводил намного сильнее
+1
0
+1
Ответ Silky Mitts
Эдмонтону взять 5-й матч и продолжить серию, а там чем чёрт не шутит. Шансов особо не дают (как и в серии с Далласом), а с позиции андердога играть всегда легче.
🙏🙏🙏
+3
-2
+1
Ответ Фанат Ференцвароша
Комментарий скрыт
Ткачуку то за что? Чисто за рвение, которого у него всегда хоть отбавляй. Вы ещё скажите Верхаге, которого за последние 2 безобразные игры надо отправлять на гауптвахту.
+2
-1
+1
За Боба!
+3
-2
+1
Финита ля... (С)
4:1.
+1
0
+1
Главное выиграть дома и завершить сезон. Тащи, Серега!
+1
0
+1
Эдмонтону взять 5-й матч и продолжить серию, а там чем чёрт не шутит. Шансов особо не дают (как и в серии с Далласом), а с позиции андердога играть всегда легче.
+7
-6
+1
Про какой 7 матч тут говорят? 4-й матч не задался с самого начала, гол в свои в большинстве и пошло-поехало. Санрайз хрен забил на игру, пока рыжий стату набивал, рекорды собирал. Но сегодня фсё, финита ля комедия!
+4
-3
+1
Из будущего поздравляю Пантер с Победой!!!!
+4
-3
+1
Флорида вперëд!
+1
0
+1
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