Кубок Стэнли. Финал. «Флорида» примет «Эдмонтон» при 3-1 в серии
«Флорида» принимает «Эдмонтон» в пятом матче финала Кубка Стэнли.
Финал
- Дата проведения
- 19 июня, 03.00, «FLA Live Arena»
Счет в серии: 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым
Удивительные звёзды дарили свет))))
"Когда мы едим грибы, еще неизвестно, кто кого ест"
https://dzen.ru/a/YPJ-0Jy68G9oBMvs
1996 год, 8 от "Колорадо",
2023 год, 9 от "Вегаса",
2024 год, 8 от "Эдмонтона".
Но впервые к пятому матчу серии(в 1996 году, его вообще не было, пролетели 0 - 4 ), "Флорида" ведёт серию 3 - 1, надо выигрывать.
4:1.