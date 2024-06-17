Зухра посетила финал Кубка Стэнли: «Между новыми туфельками и финалом НХЛ выберу второе. На играх «Флориды» все на высоком уровне, болеют невероятно»

Зухра Уразбахтина поделилась впечатлениями от посещения игр финала Кубка Стэнли.

«На матчах «Флориды» все сделано на высоком уровне. Несмотря на то, что арена «Пантерс» вмещает меньше 20 тысяч зрителей, по ощущениям там собрались все 30 тысяч. Приятно удивило, что практически каждый приходит на игру в джерси «Пантерс». Очень часто можно встретить на джерси фанатов фамилии Тарасенко, Бобровского.

То, как болеют здесь, это просто невероятно. Пиво льется рекой, огромные очереди в бар, свободных мест нет даже близко. Философия боления на очень высоком уровне.

Здесь абсолютно все – это огромный бизнес. Огромные доходы на продажах джерси, спиртных напитков…

Конечно, очень интересно поболеть за наших русских ребят. Побывать на матче НХЛ, на финале Кубка Стэнли - это мечта каждого болельщика. Я решила сделать себе такой подарок ко дню рождения. Для меня это тоже целое событие. Очень надеюсь, что команда с русскими игроками выиграет этот кубок, и мы будем гордиться ими.

Я вдохновляюсь клубами НХЛ, другими лигами. Недавно была на футбольном матче «Интер Майами», ходила на бейсбол, до этого ездила на чемпионат мира по футболу в Катаре. У меня есть насмотренность, благодаря которой я всегда привношу в свою работу в клубах что-то прикольное.

Для меня выбрать между новыми туфельками и сходить на матч финала НХЛ – я выберу матч . Потому что это все-таки эмоции на всю жизнь. Я вот такой, наверное, сумасшедший человек, фанат своего дела», – сказала экс-ведущая СКА ТВ.