Ярослав Косов высказался о работе с Зинэтулой Билялетдиновым.

– Первое знакомство с помните?

– Я прилетел из Уфы, полетел во Владивосток, где был «Ак Барс». По прилете сразу сели с ним в холле и начали разговаривать. Он успокоил, сказал, что по тактике мне все объяснят. Билялетдинов дал мне понять, что я нужен клубу и на меня надеются. Нужно только работать, и все. Это очень приятно. От Зинэтулы Хайдяровича я много что почерпнул.

– Например?

– Основное – самодисциплина на льду и настрой.

– У Билялетдинова даже улыбаться нельзя?

– Нет, это все шутки. Можно улыбаться.

– Он шутил при вас?

– Конечно.

– А как? Завтра ты не попадешь в состав?

– Ха-ха. Нет, такого не было. Но шутки были. В рабочей обстановке сильно смеяться, конечно, никто не будет, но позитив поддерживали. То, что при Билялетдинове нельзя смеяться, – бред. И он шутил, и мы.

– Удивились, что Билялетдинов снова возглавил «Ак Барс» и дошел до финала?

– На самом деле нет. Я и думал, что он снова возглавит «Ак Барс». Это очень хороший и опытный тренер, который знает, как довести команду до финала. Билялетдинов – один из сильнейших тренеров российского хоккея. Он знает, как выигрывать, и чем-то похож на : так же доносит и разжевывает каждую мелочь до игроков, – сказал экс-форвард «Металлурга», « » и «Авангарда».