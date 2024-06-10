Федор Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне. Он не просто нейтрализует лидеров противника, так еще и находит моменты, чтобы забросить или отдать передачу. Суперигрок!»
Федор Канарейкин оценил игру нападающего «Флориды» Александра Баркова.
«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счетом 3:0. Финский хоккеист отдал две голевые передачи.
«Я хочу отметить вклад Баркова в победы «Флориды». Он просто играет на элитном уровне. Это на самом деле элитный игрок.
Барков не просто нейтрализует лидеров противника, так он еще и находит моменты, чтобы забросить или отдать передачу. Это просто суперигрок!» – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.