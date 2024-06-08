Эвандер Кэйн о том, что фанатка показала грудь после победы над «Далласом»: «У «Эдмонтона» невероятно страстные болельщики, это отличный пример. Не увидеть это видео было почти невозможно»
Эвандер Кэйн прокомментировал вирусное видео с болельщицей «Эдмонтона».
После победы «Ойлерз» над «Далласом» в пятом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли одна из фанаток канадцев задрала джерси команды, оголив грудь. Видео этого момента попало в сеть.
«Я думаю, было почти невозможно не увидеть это видео, просто включив телефон. У нас невероятно страстные болельщики. И я думаю, что это был отличный тому пример.
Я не знаю, сколько людей обратили внимание на джерси. Но, кажется, выяснилось, что это джерси Сэма Ганье. Он играл за «Ойлерз» много лет и был любимчиком фанатов, так что это неудивительно», – сказал форвард «Эдмонтона» Кэйн в подкасте Pardon My Take.
я справился