Эвандер Кэйн о том, что фанатка показала грудь после победы над «Далласом»: «У «Эдмонтона» невероятно страстные болельщики, это отличный пример. Не увидеть это видео было почти невозможно»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Сэм Ганье Эвандер Кэйн Хоккей

Эвандер Кэйн прокомментировал вирусное видео с болельщицей «Эдмонтона».

После победы «Ойлерз» над «Далласом» в пятом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли одна из фанаток канадцев задрала джерси команды, оголив грудь. Видео этого момента попало в сеть.

«Я думаю, было почти невозможно не увидеть это видео, просто включив телефон. У нас невероятно страстные болельщики. И я думаю, что это был отличный тому пример.

Я не знаю, сколько людей обратили внимание на джерси. Но, кажется, выяснилось, что это джерси Сэма Ганье. Он играл за «Ойлерз» много лет и был любимчиком фанатов, так что это неудивительно», – сказал форвард «Эдмонтона» Кэйн в подкасте Pardon My Take. 

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16 комментариев
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Ни стыда, ни совести, ни ссылки на видео
+18
0
+18
Ответ Al Al
Ни стыда, ни совести, ни ссылки на видео
https://x.com/TheFleshGordon/status/1796833254823120903?t=iTxMicSPPpEXj5DP33lXyg&s=19
+17
0
+17
Такую грудь не стыдно показать..😁😋. Даже больше скажу: такую грудь нужно показывать..
+10
0
+10
Друг ссылку просит
+8
0
+8
Я значит совершил почти невозможное. А именно не видел)
+4
0
+4
Чтобы фулл был у меня на столе
+2
0
+2
>Не увидеть это видео было почти невозможно

я справился
+2
0
+2
Ответ Александр Митраков
https://x.com/TheFleshGordon/status/1796833254823120903?t=iTxMicSPPpEXj5DP33lXyg&s=19
Лучший
+2
0
+2
Мое почтение этой мадам, природа ее не обделила достоинствами и красивыми глазами.
+1
0
+1
Баб с сиськами на несколько порядков больше, чем баб с мозгами. При этом практически у любой бабы мозгов больше, чем у Эвандера Кейна.
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Ответ banchik1
Мое почтение этой мадам, природа ее не обделила достоинствами и красивыми глазами.
И высоким интеллектом!
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Ну что за молодёжь пошла.
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Ответ Александр Митраков
https://x.com/TheFleshGordon/status/1796833254823120903?t=iTxMicSPPpEXj5DP33lXyg&s=19
Импланты думаю. Слишком хороши
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