Хайман – 3-й игрок «Эдмонтона» за 3 года с 10+ голами в 11 играх со старта плей-офф

Зак Хайман – 3-й игрок «Эдмонтона» за 3 года с 10+ голами в 11 играх в плей-офф.

Форвард « » отличился в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (5:1, 3-3).

31-летний нападающий лидирует в гонке снайперов текущего плей-офф с 10 шайбами в 11 играх.

Примечательно, что в прошлых двух розыгрышах плей-офф по графику 10+ на таком отрезке шли 2 других игрока «Ойлерс». В 2022 году забросил 12 шайб в 11 играх, в 2023-м – 13 в 11.

Кроме них, среди действующих игроков 10 шайб в 11 играх или менее со старта плей-офф забрасывал только (10 в 10, 2018, «Питтсбург»).