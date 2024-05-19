Хайман – 3-й игрок «Эдмонтона» за 3 года с 10+ голами в 11 играх со старта плей-офф

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Эвандер Кэйн Леон Драйзайтль Зак Хайман Джейк Генцел Хоккей

Зак Хайман – 3-й игрок «Эдмонтона» за 3 года с 10+ голами в 11 играх в плей-офф.

Форвард «Эдмонтона» отличился в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (5:1, 3-3). 

31-летний нападающий лидирует в гонке снайперов текущего плей-офф с 10 шайбами в 11 играх. 

Примечательно, что в прошлых двух розыгрышах плей-офф по графику 10+ на таком отрезке шли 2 других игрока «Ойлерс». В 2022 году Эвандер Кэйн забросил 12 шайб в 11 играх, в 2023-м Леон Драйзайтль – 13 в 11. 

Кроме них, среди действующих игроков 10 шайб в 11 играх или менее со старта плей-офф забрасывал только Джейк Генцел (10 в 10, 2018, «Питтсбург»). 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Но Хайман не россиянин, поэтому никто не назовёт его ключевым игроком и тащером команды в плей-офф, как того же Ничушкина в Колорадо. По факту, что один, что другой игрок-функция, никак не системообразующие.
Важные для команды? - Да.
Незаменимые? - Ну, уж нет.
+5
-1
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий