Юрий Новиков: «Нам нужен Центр помощи хоккеистам. Цель человека должна быть длиннее, чем его руки. Иначе зачем тогда небо?»

Теги НХЛ допинг Юрий Новиков КХЛ Здоровье алкоголь и спорт Хоккей

Юрий Новиков выступил за создание Центра помощи хоккеистам КХЛ по аналогии с НХЛ.

В НХЛ существует программа помощи хоккеистам. Она ориентирована на игроков, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости. В нее в последнее время попадали российские хоккеисты – Валерий Ничушкин, Евгений Кузнецов.

«Я вновь выскажу свое предложение о создании Центра помощи для хоккеистов. Без свежего взгляда на вещи очень тяжело. Если все идет хорошо, то не трогай и не мешай. А в ином случае нужно думать и рисковать.

Цель человека должна быть длиннее, чем его руки. Иначе зачем тогда небо? Вот для этого и необходим Центр помощи хоккеистам. Должна быть группа специалистов с жизненным и хоккейным опытом, которая могла бы помочь ребятам», – сказал заслуженный тренер России Новиков.

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4 комментария
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Клиник полно частных лечись сколько хочешь, если есть проблемы.Нет надо специально для хоккеистов создавать что-то.
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У нас в России нет потребности в рехабах, при необходимости, когда сердце позовёт, хоккеист должен уйти в монастырь или на срочную службу, исполнить свой гражданский долг!
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ОООЧень нужен центр помощи - знаете кому!
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