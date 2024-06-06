Юрий Новиков: «Нам нужен Центр помощи хоккеистам. Цель человека должна быть длиннее, чем его руки. Иначе зачем тогда небо?»

Юрий Новиков выступил за создание Центра помощи хоккеистам КХЛ по аналогии с НХЛ.

В существует программа помощи хоккеистам. Она ориентирована на игроков, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости. В нее в последнее время попадали российские хоккеисты – Валерий Ничушкин, Евгений Кузнецов.

«Я вновь выскажу свое предложение о создании Центра помощи для хоккеистов. Без свежего взгляда на вещи очень тяжело. Если все идет хорошо, то не трогай и не мешай. А в ином случае нужно думать и рисковать.

Цель человека должна быть длиннее, чем его руки. Иначе зачем тогда небо? Вот для этого и необходим Центр помощи хоккеистам. Должна быть группа специалистов с жизненным и хоккейным опытом, которая могла бы помочь ребятам», – сказал заслуженный тренер России Новиков.