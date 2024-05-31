Лавиолетт о 2:3 с «Флоридой»: «Шансы были, но «Рейнджерс» их не использовали. Игра была напряженной, все свелось к одному голу»
Питер Лавиолетт прокомментировал поражение «Рейнджерс» в матче с «Флоридой».
В пятой игре полуфинальной серии Кубка Стэнли команда из Нью-Йорка дома уступила «Пантерс» со счетом 2:3 (2-3 в серии).
«Нужно реализовывать те моменты, которые мы создаем. Сегодня мы не смогли этого сделать.
Игра была напряженной. У нас были шансы, но мы их не использовали. Все свелось к одному голу», – сказал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.
5 игр, 3 овертайма.
4 игры с разницей в одну шайбу.
Действительно, это не чемпионат мира.