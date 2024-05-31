Лавиолетт о 2:3 с «Флоридой»: «Шансы были, но «Рейнджерс» их не использовали. Игра была напряженной, все свелось к одному голу»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Питер Лавиолетт НХЛ Хоккей

Питер Лавиолетт прокомментировал поражение «Рейнджерс» в матче с «Флоридой».

В пятой игре полуфинальной серии Кубка Стэнли команда из Нью-Йорка дома уступила «Пантерс» со счетом 2:3 (2-3 в серии).

«Нужно реализовывать те моменты, которые мы создаем. Сегодня мы не смогли этого сделать.

Игра была напряженной. У нас были шансы, но мы их не использовали. Все свелось к одному голу», – сказал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.

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2 комментария
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Моменты были, да. Но с тем, как Ткачак, Стенлунд, Луостаринен, Куликов Шестеркина просто без помех с пятака расстреливали - не сравнить. В третьем периоде копов просто показательно уничтожали. И если бы не Шестеркин - пять, шесть бы залетело. По сути в одно лицо тянет серию Игорь. Других козырей у копов нет. Шестеркин и дикая пруха. Все.
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Согласен, тут прям борьба.
5 игр, 3 овертайма.
4 игры с разницей в одну шайбу.
Действительно, это не чемпионат мира.
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