Лавиолетт о 2:3 с «Флоридой»: «Шансы были, но «Рейнджерс» их не использовали. Игра была напряженной, все свелось к одному голу»

Питер Лавиолетт прокомментировал поражение «Рейнджерс» в матче с «Флоридой».

В пятой игре полуфинальной серии Кубка Стэнли команда из Нью-Йорка дома уступила «Пантерс» со счетом 2:3 (2-3 в серии).

«Нужно реализовывать те моменты, которые мы создаем. Сегодня мы не смогли этого сделать.

Игра была напряженной. У нас были шансы, но мы их не использовали. Все свелось к одному голу», – сказал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.