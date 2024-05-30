Сергеев о переходе в «Динамо» из СКА: «Сложилась хорошая и сформированная команда, не требующая перестройки. Работает опытный тренерский штаб»

Теги СКА Алексей Кудашов КХЛ Динамо Артем Сергеев Чемпионат.com Хоккей

Артем Сергеев рассказал о переходе в «Динамо» из СКА.

«Безусловно, приятно вернуться домой, но это не было ключевым фактором, а стало неким бонусом.

«Динамо» оказалось мне ближе всего по духу по одной простой причине: я являюсь воспитанником хоккейной школы клуба.

Плюс тут сложилась хорошая и сформированная команда, которая не требует никакой перестройки. В ней работает опытный тренерский штаб.

Да, сначала Алексей Николаевич (Кудашов – Sports) позвонил и пригласил перейти в «Динамо».

А уже потом, спустя некоторое время, когда находился в определенных раздумьях, то уже сам набрал ему и мы с пообщались более конструктивно», – сказал Артем Сергеев.

5 комментариев
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Ответ Ушастый Нянь
Свип от Трактора во 2 раунде это не подтверждает
СКА не сильно дальше в плей-офф ушёл. Только при этом у Динамо хотя бы выигранная регулярка есть, да и в команде действительно не так много изменений по сравнению со СКА, где по 7-10 человек основы каждое лето уходит и приходит.
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Всего того что не было в СКА забыл добавить
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Слова - лёгкий щелчок по носу СКА.
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Вздохнул с облегчением уйдя отРомки с его тупой системой.
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