Сергеев о переходе в «Динамо» из СКА: «Сложилась хорошая и сформированная команда, не требующая перестройки. Работает опытный тренерский штаб»

Артем Сергеев рассказал о переходе в «Динамо» из СКА.

«Безусловно, приятно вернуться домой, но это не было ключевым фактором, а стало неким бонусом.

«Динамо» оказалось мне ближе всего по духу по одной простой причине: я являюсь воспитанником хоккейной школы клуба.

Плюс тут сложилась хорошая и сформированная команда, которая не требует никакой перестройки. В ней работает опытный тренерский штаб.

Да, сначала Алексей Николаевич (Кудашов – Sports) позвонил и пригласил перейти в «Динамо».

А уже потом, спустя некоторое время, когда находился в определенных раздумьях, то уже сам набрал ему и мы с пообщались более конструктивно», – сказал Артем Сергеев.