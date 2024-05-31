Сергей Бобровский: «Лунделль станет суперзвездой. Он умный игрок, приятно видеть, как он забивает важные голы»
Сергей Бобровский поделился мнением о форварде Антоне Лунделле.
22-летний нападающий «Флориды» забил гол в пятом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (3:2, 3-2).
– Он умный игрок. Он действительно хорошо играет в обороне, и приятно видеть, как он забивает важные голы.
– Видели ли вы в Лунделле что-то от Баркова?
– Я думаю, что каждый игрок обладает уникальным складом ума и набором навыков.
Он будет Антоном Лунделлем, и он станет суперзвездой, – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.