Сергей Бобровский: «Лунделль станет суперзвездой. Он умный игрок, приятно видеть, как он забивает важные голы»

Сергей Бобровский поделился мнением о форварде Антоне Лунделле.

22-летний нападающий «Флориды» забил гол в пятом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против « » (3:2, 3-2).

– Он умный игрок. Он действительно хорошо играет в обороне, и приятно видеть, как он забивает важные голы.

– Видели ли вы в Лунделле что-то от Баркова?

– Я думаю, что каждый игрок обладает уникальным складом ума и набором навыков.

Он будет , и он станет суперзвездой, – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.