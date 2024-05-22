«Лос-Анджелес» утвердил Хиллера главным тренером

Теги Лос-Анджелес Роб Блэйк НХЛ Джим Хиллер Хоккей

Джим Хиллер продолжит работу на посту главного тренера «Лос-Анджелеса».

Вице-президент и генеральный менеджер «Кингс» Роб Блэйк объявил, что 55-летний специалист назначен главным тренером клуба – 30-м по счету в истории франшизы.

Джим Хиллер стал исполняющим обязанности главного тренера «Лос-Анджелеса» после отставки Тодда Маклеллана по ходу сезона НХЛ.

«Лос-Анджелес» вышел в плей-офф в этом сезоне, но проиграл «Эдмонтону» (1-4 в серии) в первом раунде.

В 34 матчах регулярного чемпионата под руководством Хиллера «Кингс» одержали 21 победу, выиграв 9 из 10 последних домашних матчей, в том числе 8 побед подряд на своем льду с 11 марта по 13 апреля. Это самая продолжительная серия домашних побед клуба с сезона-2010/11.

Изображение: nhl.com/kings

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17 комментариев
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Кто еще подумал, что это пост про нового тренера Лейкерс?
+44
-9
+35
Ответ Илья Панфилов
Кто еще подумал, что это пост про нового тренера Лейкерс?
Я подумал, что это вратарь Йонас Хиллер. Еще подумал Нифига он прокачался в тренерстве.
+31
-1
+30
Ответ Илья Панфилов
Кто еще подумал, что это пост про нового тренера Лейкерс?
мне так часто приходят новости про Локомотив, я подписан на фк,ХК и БК) и не всегда понимаю по пушу про какой локомотив идёт речь)
+8
-1
+7
Показалось
+8
-2
+6
Количество травм снижено на 70%
+5
-1
+4
надо дамагера было, на хилерах одни девочки
+4
-1
+3
Ответ Илья Панфилов
Кто еще подумал, что это пост про нового тренера Лейкерс?
Ахах тоже первая мысль такая была, подумал еще что за Хиллер такой, потом подумал Йонас Хиллер, но тоже ни к селу как говорится))
+3
0
+3
Ответ (_Баловень:)_)
А зачем мне это ПУШем? Я на NHL не подписан 🤷‍♂️
А надо бы. НХЛ - лучшая лига в мире
+4
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+3
Ответ За Валенсию с 1999
А надо бы. НХЛ - лучшая лига в мире
Знаю, понимаю... но не увлекаюсь 🤷‍♂️
+1
0
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Надеюсь он их вылечит!
+1
-1
0
Ответ Илья Панфилов
Кто еще подумал, что это пост про нового тренера Лейкерс?
Я вообще подумал про Гэлакси. Новость затесалась среди футбольных. Ещё пытался вспомнить, кто до него был?
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