«Лос-Анджелес» утвердил Хиллера главным тренером

Джим Хиллер продолжит работу на посту главного тренера «Лос-Анджелеса».

Вице-президент и генеральный менеджер «Кингс» объявил, что 55-летний специалист назначен главным тренером клуба – 30-м по счету в истории франшизы.

Джим Хиллер стал исполняющим обязанности главного тренера « » после отставки Тодда Маклеллана по ходу сезона .

«Лос-Анджелес» вышел в плей-офф в этом сезоне, но проиграл «Эдмонтону» (1-4 в серии) в первом раунде.

В 34 матчах регулярного чемпионата под руководством Хиллера «Кингс» одержали 21 победу, выиграв 9 из 10 последних домашних матчей, в том числе 8 побед подряд на своем льду с 11 марта по 13 апреля. Это самая продолжительная серия домашних побед клуба с сезона-2010/11.

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