«Лос-Анджелес» утвердил Хиллера главным тренером
Джим Хиллер продолжит работу на посту главного тренера «Лос-Анджелеса».
Вице-президент и генеральный менеджер «Кингс» Роб Блэйк объявил, что 55-летний специалист назначен главным тренером клуба – 30-м по счету в истории франшизы.
Джим Хиллер стал исполняющим обязанности главного тренера «Лос-Анджелеса» после отставки Тодда Маклеллана по ходу сезона НХЛ.
«Лос-Анджелес» вышел в плей-офф в этом сезоне, но проиграл «Эдмонтону» (1-4 в серии) в первом раунде.
В 34 матчах регулярного чемпионата под руководством Хиллера «Кингс» одержали 21 победу, выиграв 9 из 10 последних домашних матчей, в том числе 8 побед подряд на своем льду с 11 марта по 13 апреля. Это самая продолжительная серия домашних побед клуба с сезона-2010/11.
Изображение: nhl.com/kings