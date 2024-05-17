«Каролина» вылетела во 2-м раунде плей-офф НХЛ в 3-й раз за 4 сезона. Срок действия контракта Бринд’Амора истекает летом

«Каролина» вылетела во 2-м раунде плей-офф в НХЛ в 3-й раз за 4 сезона.

«Харрикейнс» уступили «Рейнджерс» (2-4, 3:5 в шестом матче) во втором раунде Кубка Стэнли.

Клуб из Роли провел 6-й плей-офф подряд под руководством Рода Бринд’Амора, занявшего должность главного тренера в 2018 году.

При нем « » дважды дошла до финала конференции (2019, 2023 годы), трижды вылетела во втором раунде (2021, 2022, 2024) и один раз в первом (2020).

Срок действия текущего контракта 53-летнего специалиста истекает летом. Ранее сообщалось, что стороны близки к договоренности о новом соглашении, но на данный момент оно не подписано.