«Каролина» вылетела во 2-м раунде плей-офф НХЛ в 3-й раз за 4 сезона. Срок действия контракта Бринд’Амора истекает летом

Теги Каролина Кубок Стэнли Дон Уодделл Род Бринд′Амор НХЛ Том Дандон Хоккей

«Каролина» вылетела во 2-м раунде плей-офф в НХЛ в 3-й раз за 4 сезона.

«Харрикейнс» уступили «Рейнджерс» (2-4, 3:5 в шестом матче) во втором раунде Кубка Стэнли. 

Клуб из Роли провел 6-й плей-офф подряд под руководством Рода Бринд’Амора, занявшего должность главного тренера в 2018 году. 

При нем «Каролина» дважды дошла до финала конференции (2019, 2023 годы), трижды вылетела во втором раунде (2021, 2022, 2024) и один раз в первом (2020). 

Срок действия текущего контракта 53-летнего специалиста истекает летом. Ранее сообщалось, что стороны близки к договоренности о новом соглашении, но на данный момент оно не подписано.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не продлевать с ним. Нужен новый тренер.
+2
-1
+1
«Ну а чего тут такого? Типа плохого? Просто не вышло опять»
0
0
0
Зря очень мало дал времени поиграть Кочеткову, да и Кузнецова неправильно использовал.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий