Дмитрий Орлов: «Во второй половине сезона я начал играть лучше, чувствовал себя более комфортно. Думаю, я показал, что могу выступать в «Каролине»

Дмитрий Орлов оценил свою игру в сезоне-2023/24.

Защитник набрал 26 (6+20) очков в 82 играх регулярного чемпионата. В плей-офф он отметился 6 (2+4) баллами в 11 матчах.

Это был его первый сезон в составе «Каролины».

«Первая половина сезона сложилась для меня недостаточно хорошо, но во второй половине я начал набирать обороты и играть намного лучше.

Я чувствовал себя более комфортно. Думаю, я показал, что могу играть в этой команде», – сказал защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.