Дмитрий Орлов: «Во второй половине сезона я начал играть лучше, чувствовал себя более комфортно. Думаю, я показал, что могу выступать в «Каролине»

Теги Каролина НХЛ Дмитрий Орлов Хоккей

Дмитрий Орлов оценил свою игру в сезоне-2023/24.

Защитник набрал 26 (6+20) очков в 82 играх регулярного чемпионата. В плей-офф он отметился 6 (2+4) баллами в 11 матчах.

Это был его первый сезон в составе «Каролины».

«Первая половина сезона сложилась для меня недостаточно хорошо, но во второй половине я начал набирать обороты и играть намного лучше.

Я чувствовал себя более комфортно. Думаю, я показал, что могу играть в этой команде», – сказал защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий